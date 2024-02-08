年關將近、年味漸濃。各地跨年晚會、演唱會的卡司都在預熱拚場，大陸央視春節聯歡晚會節目，日前也發佈了龍年春晚的四個分會場：遼寧瀋陽、湖南長沙、陝西西安、新疆喀什四地將與北京主會場一起，在除夕夜圍爐之際為全球華人帶來一台團圓吉祥的聯歡晚會。

在台灣的跨年晚會或演唱會，若能實現北中南東部各有同步歡慶的分會場，那是一定能成為網路熱門話題，但除了總統大選造勢晚會，很難見到如此連線盛況，而此番大陸央視春晚的設計還不僅僅是多了幾個分會場那麼簡單，他們在各個分會場採用先進的通訊技術解決了跨越千里的難題，「4+1」的會場覆蓋大江南北，讓觀眾可以身臨其境體驗今年爆火的冰雪世界、火辣的網紅城市長沙，感受千年古城的文化風韻和新疆巴紮的民族特色。

根據預告，今年春晚還創新引入電影製作模式，通過動態分鏡預演、虛實光影聯動等全新拍攝手段，呈現美輪美奐、栩栩如生的虛實空間，不得不說具有滿滿的科技感和真真切切的臨場感。

今年是甲辰龍年，大陸春晚龍的形象也有說頭，主舞台現場是「飛龍在天」的形象，吉祥物則借鑒了九龍壁上的「五爪金龍」設計龍爪造型，此外渾身上下的龍鼻、龍脊元素都真的在博物館裡找得到，寓教於樂。

每每提到台灣綜藝節目、影視劇的困境時，大家都會籠統提到大陸的節目製作精良，大製作、大手筆頻出。但如果要把籠統印象中的「製作精良」具象化，其實，從這齣即將登場的春晚即可見一斑。

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