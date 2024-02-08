最近在網上看到一則遺產繼承的新聞，劉姓阿姨，夫逝，有三名子女，對母親不聞不問，劉阿姨十分心寒，乃修改遺囑，將遺產2000多萬人民幣，約新台幣8000多萬元，不留給子女，而留給他養的一狗一貓。根據法律規定，狗貓當然無法繼承遺產，但劉阿姨將遺產捐贈給一家獸醫院，當遺產管理人，用於照顧這一狗一貓。

父母逝世時將遺產留給子女，早已成為理所當然的事，但這要看子女是否孝順，如果子女根本不孝，甚至惡行相向，這時仍要將財產留給這樣的子女，那真是滑天下之大稽，這種無知的父母，死了也罷。這樣的事，在許多無知濫情的父母助長下，在我們社會上已愈來愈多，看到有時真令人憤憤不平；他們如將這些財產捐給慈善機構，那不知要幫助多少苦難的人。但很多父母卻將巨額財產留給無能且沒有愛心，又極不孝順的子女，在我們這些從事慈善工作的人來說，真是夫復何言呀？

最近我們基金會也遇到這種可悲又令人生氣的事，有位80多歲的老太太，未婚，家境清寒只念過小學，一輩子辛苦幫傭，省吃儉用，有一間價值七、八百萬元的小房子及約200萬元存款，她要捐給我們基金會，希望我們對她多些照顧。因為她年邁多病，一病未好，一病又起，最後無法進食，也無法排泄，真是生不如死，但他頭腦清楚，放棄治療，住進安寧病房。我們基金會派員照顧她，一如子女對母親盡孝道一樣，她十分滿意，一再稱謝。

這位老太太，在世有一個妹妹，對她的生死向來不聞不問；在她病況差時，我們一再問她，要不要與妹妹見一面，以免造成遺憾，老太太始終說NO；住進安寧病房時，又問她要不要與妹妹見一面，她仍然很生氣的說NO；當我們問她遺產要不要留一點給妹妹，她又是NO。我們說，如果確定不留一點給妹妹，那你現在要寫遺囑，說明遺產不留給妹妹，她真的立刻寫遺囑，妹妹之情早不存在，可見一斑。

但是，這位老太太往生後，這位妹妹卻出現了，要求依民法特留分規定，她要取得部分遺產，我們將上情相告，她仍甚堅持，揚言法院見。我一直在想，錢這種東西真厲害，可以立即使人變得無情無義，甚至下流無恥。這件事，如果這個妹妹真的贏得部分遺產，她在天之靈的姊姊，一定憤恨難平，我們也變成對不起她的罪人。

這件事發生後，有許多打算在身後捐遺產給基金會做公益之用的愛心人士，立即向基金會表示，他們要在生前就將以房地產為主的財產捐出來，這樣就沒有特留分，財產被十分難過之人拿去的痛苦。

有位大學未婚女教授65歲退休，就來基金會表示，要將她的房產捐給基金會，但她仍保留居住權直到往生為止；她身體健康，喜歡各地旅遊，常乘郵輪，一去就是兩個月；她說人生意外時時在，屆時房產去哪裡了呢？現先作生前贈與，將來可幫助許多苦難的人。這位教授為安度晚年，買了很多人壽保險，她將這些保險的身後受益人也填寫基金會，真是設想周到。我們做慈善工作多年，我與妻子及朋友創辦了六個慈善基金會，都做得很好，受益的人愈來愈多。媒體上雖然經常報導台灣的亂象，貪汙及詐欺犯處處在，但我們仍然看到台灣許多善良有愛心的人，這是台灣為什麼多年來仍能屹立不搖向前走的重要原因。

編輯人語

廁身新聞界逾50載有餘，遍及所謂政要，歴經閱人無數，真掩鼻而過者，不知何以所措 ! 但見得王建煊先生鮮少可比，正是聖經所說：「就是行為正直、做事公義、心裡說實話的人。」

芸芸眾生，「當東而西，當啄而飛，隨飛隨啄，群雌粥粥」，任人嘈雜喧嘩詖辭。反觀，王建煊酷愛說實話，做實事，為人信實，故而《優傳媒》特藉「大義覺迷」四字，解「大義直言，覺知迷思」之意，邀以專欄；並與同好傳媒紛紛連袂，共襄盛舉。

自6月1日起每周四見刊。且不言是否震聾發聵，但望各方有心之人投石入水，絲絲漣漪；趨行接近，飛逝遠颺。以饗讀者。

～～周天瑞 識

（作者為前監察院長，本文原刊《優傳媒》，授權中時新聞網刊登）

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