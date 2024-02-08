瓜地馬拉外交部長馬蒂內茲2月5日接受路透社專訪表示：「我們將繼續和台灣在現有層面上合作。但總統指出，我們不能忽視中國所代表的分量及實力」。馬蒂內茲聲稱：「我們有意和他們接觸，嘗試發展一些貿易方面的關係。具體做法可能是成立『貿易代表處』，協助瓜地馬拉產品尋找中國市場」。馬蒂內茲並強調，公開宣布此事，就是不希望被視為突襲台灣和美國。

我邦交國除了教廷以外，都與中國大陸有經貿往來，此一現象不足為奇。但公開宣布將拓展與大陸的經貿關係，就有特殊意義。馬蒂內茲強調公開宣布此事，就是不希望被視為突襲台灣和美國。更是為將來的發展埋下伏筆。

雖然瓜國外交部在2月7日發布聲明，強調與我國的政治外交關係不變。但是瓜國的外交動向仍然值得關注。尤其是瓜國總統阿雷瓦洛在2023年6月競選總統時曾公開表示，若贏得大選將尋求與中國建立密切關係。

表面看來，瓜地馬拉是希望在維持與我國外交關係的情形下，擴大與中國大陸的經貿往來。此種思維與過去與我斷交邦交國的思維如出一轍。但過去的經驗顯示此一作法難以持久，最後都是以與我國斷交收場。

阿雷瓦洛總統就職時，賴清德忙於選舉，所以我政府派遣外交部長吳釗燮前往祝賀。事隔不到一個月，瓜國就放出與大陸發展經貿關係的言論，顯然是說給賴清德聽，希望賴清德就任後能夠有令瓜國滿意的作為。瓜國當然感謝我國過去的援助，但為了國家利益，如果賴清德未能交出令人滿意的答卷，就不能責怪瓜國見利忘義。

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