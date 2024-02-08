民進黨賴蕭520才上任，許多決策沒必要在此觀察看守期做表態，一來傷害到台灣本身觀光業者；二來影響民眾前去大陸觀光的春遊逸致；雖然民進黨對於大陸近來諸多動作深感不滿，但這也不是第一次，也是預料之中，畢竟兩岸在政策面都還沒攤牌亮出底線，因此沒必要此時先停止讓台灣業者困擾不安。在520前保持創造性模糊，以維持兩岸冷和局面。

台交通部觀光署宣布，考量大陸迄未開放陸方團客來台等情勢變化，旅行業者即日起停止招攬赴陸旅行團。觀光署表示，為循序推動恢復兩岸團體旅遊，政府已完成相關準備，並原規劃於今年春節後恢復國人赴陸團體旅遊。然因中國迄今未就陸客旅行團來台進行安排，日前又片面宣布改變M503等航路運行方式，衝擊飛航安全。考量情勢變更及國人旅運安全等因素，原規劃作業將不再進行，請旅行業即日起停止招攬前往中國大陸的旅行團。觀光署說，針對部分旅行社已招攬成團、出發日期在113年3月1日至5月31日間的團體，為保障旅行業與旅客消費權益，仍可出團。6月1日之後的團體不能出團，請旅行社切勿再攬客，以避免衍生旅遊糾紛。

大陸國台辦隨即發布答記者問，發言人朱鳳蓮回應，對原定規劃不再執行的出爾反爾已不是第一次，批評這只會讓台灣民眾和旅遊業界，再次對民進黨以旅遊進行政治操弄感到不滿。

對於此決策，首先，受到影響的是台灣觀光及旅遊業者和台灣民眾，對大陸並無多大的影響，這只會加深台灣內部的焦慮與不安；其次,如果民進黨這項政策算是賴蕭520前的起手式，那麼，520之前陸方顯然就不會給賴蕭好臉色看，這等於打破兩岸模糊空間，提前攤牌，壓縮雙方談判的空間，何不等到520再一次性的處理。

再者，賴清德在競選時，曾公開表示「願在互利、尊嚴、對等、沒有先決條件下，與對岸展開對話，創造和平共榮。」但現對話都尚未展開，觀光署即關上台人赴陸觀光大門，這與賴蕭之政策目標是否有違？倒不如通盤檢討，搭配520論述一併決定之。

總之，禁止業者組團到大陸旅遊，到底懲罰了誰？是對岸業者、政府，還是台灣自己的業者跟旅客權益？如果在520前兩岸政府惡意螺旋繼續下去，那麼520後的兩岸關係更加堪憂。的確兩岸正常交流活動的恢復，是雙方都需要承擔各自的責任，但雙方也不能意氣用事必須通盤考量再做出最妥適的決定才是。（作者為中國文化大學國發大陸所副教授）

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