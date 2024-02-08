蔡英文這是不甘寂寞，要犯人民的眾怒？可以失信於民，惡狠狠搶奪人民的飯碗？本來昨天是觀光署要宣布，3月1日起台灣組團大陸旅遊細節的日子。

結果，卻突然翻臉下令，「旅行社即日起停止攬客」。旅遊業者熬過疫情跟兩岸關係冰凍，好不容易等到一絲光亮。現在，晴天霹靂，「年夜飯都吃不下了」。

媒體說，國安團隊已經討論兩個禮拜，要對兩岸旅遊問題翻盤。原因是包括M503事件等事件，他們覺得大陸不友善。又說，台灣已經在旅遊上對大陸釋放善意，結果大陸都不來談。

要知道去年，觀光業辦一個7000人大會，還特別只邀請侯友宜，要求開放兩岸旅遊。隔一天交通部長王國材，立刻對業者宣布開放。蔡政府在選舉期間，宣布3月1日起開放台客大陸團。現在又反悔，失信於民，這算不算騙票？

賴清德說，他也希望兩岸交流，他也有善意，但是他絕對不放棄台灣主權。所以呢？

兩岸的矛盾只有一個，就是台灣到底有沒有獨立的主權？台灣到底是不是一個獨立的國家？大陸否決，中華民國憲法否決。但台灣在長期的自我操作下，在美國的推波助瀾下，人民早已自覺是一個獨立的國家了。

所以包括蔡英文跟賴清德，一方面是為了挽救選票，一方面是要藉此，要求大陸來跟台灣談兩岸旅遊問題。結果大陸既不來談，又給台灣下馬威。然後，惱羞成怒，把台灣旅遊業跟遊客，當成人質，要脅大陸。

大陸不會跟台灣談，因為台灣否定九二共識，否認兩岸同屬一個國家。大陸的立場一直是，除非台灣回到九二共識，否則不可能談。

因為如果大陸在台灣否認九二共識的前提下，跟台灣談。那，就等於同意了台灣推翻「九二共識」的立場。就等於同意了「兩國論」，或是「一邊一國」。就等於同意台灣獨立了。可能嗎？

九二共識，就是解決兩岸的矛盾。台灣今天把九二共識翻桌，汙名化。那就什麼都不可能了。

民進黨要把兩岸旅遊，操作成台灣主權之爭。觀光旅遊業跟人民旅遊的權利，被耍弄成這樣。大型旅遊業，可以規劃台客去全世界旅遊，也可以規劃全球旅客來台旅遊。就是不能規劃兩岸旅遊。把交流、旅遊當成搞台獨的利器。絕對會付出代價。

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