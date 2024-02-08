不誠實，不道歉，不下台；轉移焦點，粉飾太平，混淆認知，這些是民進黨執政下，官員應對醜聞的SOP。台灣人民可說是生活在一個蠻橫扯謊的統治裡。

衛福部食藥署複檢測出台糖安心豚確實含有劇毒西布特羅，還了台中市政府一個公道，打臉了自家長官王必勝、經濟部長王美花、護航的綠委及一票側翼。自家人打臉自家人，看似是一個公正的結果，但實際上這是官官相護的升級版，綠營專制，沒有最荒謬，只有更荒謬。

現在民進黨開始以「部分吐實」的方式降低官官相護的醜態。然而，食藥署雖坦承該肉品確實含有劇毒，但食藥署長吳秀梅卻想粉飾太平，稱檢出含量「非常低」，「請民眾安心」。這只顯示吳秀梅的「毒性」非常高。

根據台灣食安法規，西布特羅是「不得檢出」，這是「0與1」的問題，不是「高或低」的問題。西布特羅毒性比萊克多巴胺高出近千倍，對人體的危害在醫學上甚至是未知數，因此含量再低也是劇毒。少練肖話，敦請吳秀梅自己先「安心食用」檢出劇毒的肉品，以提高公信力。

吳秀梅與行政院食安辦公室粉飾太平的說法是「單一個案，只有這一包」，並稱西布特羅「特貴」，養豬協會還幫腔稱「西布特羅成本比豬價還貴，誰會這麼笨」。真相都還沒釐清，食安衙門就說「只有這一包」，「不是生產鏈有系統性疏漏」，若按王必勝鬥爭台中市長盧秀燕的說詞，中央官員是不是犯了「過早公布」的荒謬？

而若西布特羅「特貴」，台灣沒有養豬場會笨到去使用，那我們就得問是不是「洗產地」？如果是洗產地，當然就是系統性疏漏，若是系統性疏漏，當然就不會「只有這一包」。

有專家稱，台灣豬與國外豬隻脂肪結構不同，只要檢驗脂肪酸，即知是不是廠商洗產地。此一流程並不難，民進黨政府連這麼簡單的動作都還沒做，就否認有系統性疏漏，中央官員是不是遠比台中市政府更荒謬？

此外，進口西部特羅是專供實驗室使用，所以有人懷疑是「實驗室汙染」。然而，此一懷疑被專家排除，因為實驗室也有品管。如果連把關食安的實驗室都有問題，那台灣的食安問題就更大了。

日前衛福部次長王必勝抨擊台中市政府的五大荒謬，說穿了就是「政治認定」台中市檢驗有問題，但食藥署實驗室也驗出，代表實驗室汙染的可能性很低。吳秀梅硬要暗示台中市初次檢驗流程可能有問題，那是不是要廢掉所有地方政府的食安實驗室？

說到底，王必勝在第一時間就搞政治鬥爭，而不是實事求是地追求真相，等到被打臉了，下屬還曲意護航，只承認部分事實。只有鬥爭沒有真相，就是人民不再信任民進黨執政的主要原因。

人民的共識是食安把關只能從嚴，不得從寬。行政院該做的事是全面徹查全台肉品，而不是全面徹查台中市。王必勝一錯再錯，刻意誤導民眾，打擊基層稽查人員的士氣，還死不認錯，已引起眾怒，再加上他之前的不倫案，下台也是剛好而己。

（作者為專欄作家）