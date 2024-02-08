1月31日，中國新任國防部長董軍與俄羅斯國防部長紹伊古進行首次視訊會議。這是董軍自去年底履新上任後首次對外會談，他明確表明傳達中國國家主席習近平對俄羅斯特別軍事行動的支持，強調中俄雙邊在軍事領域的合作。北京在俄烏衝突中，從中立轉向莫斯科傾斜，這顯然是出於自身國家核心利益與戰略安全需求的全盤考量。不但顯示了未來東亞局勢的嚴峻性，而且中國將會得到俄羅斯的協助，共同面對美國在亞洲可能的軍事行動。

首先，關於中國防長的人事布局，董軍是俄羅斯總參謀部軍事學院的畢業生，能以俄語溝通，過去曾參與中俄聯合海上軍演的指揮演練。這揭示了未來中俄並肩作戰的戰略互信，以及中俄海上聯合指揮作戰的進一步落實。

其次，俄羅斯的向東轉戰略，以及歐亞太身分認同的最新外交構想顯示，莫斯科同樣把東亞戰爭的威脅視作構成本國國家利益的嚴重損害。倘若亞洲一旦爆發戰爭，俄羅斯與中國的聯手變成是對本國利益的維護，不涉及軍事聯盟的問題。因此，不可能把俄羅斯在亞洲利益的存在與俄越印的傳統友好關係，還停留在冷戰時期對中國的圍堵。因為越南和印度非常清楚，俄羅斯與中國的新時代全面戰略協作夥伴關係，是中俄聯手創造多極體系的趨勢。

若要改變美國單極獨霸的世界格局，中俄需要結合全球南方國家，才能爭取與美國平等對話的機會。因此，俄羅斯把中國、越南和印度都視為同等重要的戰略夥伴國家，具有經濟互賴的迫切需求和經濟多樣化的無限前景。

再者，在美俄關係惡化與中美競爭激烈的前景之下，歐洲把對美國的扈從視為軍事抬頭與阻擋中國經濟擴大的機會，這使得歐洲持續失去了戰略自主的能力。俄羅斯通往德國的兩條北溪天然氣管道遭到破壞之後，土耳其積極從俄羅斯獲得增加土耳其天然氣過境歐洲的利益；印度也從俄羅斯購買廉價的天然氣和石油，獲得轉賣歐洲的雙重利潤。

在中國持續改善與越南和印度關係的同時，美國同樣熱切拉攏印度和越南，藉由中印邊界和中越南海島嶼的爭議，作為美國航行自由和軍事存在的正當理由。此時，俄羅斯與越南和印度傳統的友好關係，充分發揮斡旋作用，提升了越南和印度的戰略自主優勢。

此外，中俄不再贊同在聯合國安理會中持續制裁北韓，開啟了北韓與俄羅斯加深雙邊關係與軍事合作的大門。過去，俄羅斯主張六方會談以解決朝鮮半島無核化問題的限制不復存在。在俄羅斯遭到西方全面嚴厲的經濟制裁以及中美競爭日趨嚴峻的背景下，美國借助中國遏制北韓的條件也失去了基礎。俄羅斯在東亞的存在，不同在冷戰時期美國「聯中制蘇」的環境。因此，東亞的格局與軍事力量有了根本性的改變。

1月25日，俄羅斯總統普丁從波羅的海上空飛往俄羅斯飛地加里寧格勒履行例行視察，是在自1988 年以來北約啟動最大軍演「堅定捍衛者」的第2天。特別是波蘭、立陶宛、羅馬尼亞、摩爾多瓦準備向烏克蘭和白俄羅斯邊界移動軍隊的蠢蠢欲動態勢下，中國不願讓美國敲山震虎發生作用。

同樣地，俄羅斯也不會讓中國在東亞獨自奮戰。在美國記者卡爾森專訪普丁內容完整公布之前，俄羅斯國安會副秘書長梅德韋杰夫警告，北約挑釁俄羅斯將會遭受完全不同於俄羅斯特別軍事行動場景的不對稱回應。這不但反映西方宣傳俄羅斯將向北約發動戰爭的負面影響，同時，東亞國家正謹防北約聲東擊西的可能。

（作者為元智大學助理教授）