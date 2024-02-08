美國3名士兵在約旦附近基地遇襲喪生，美英聯軍對葉門胡塞武裝實施三次聯合打擊，襲擊葉門境內幾十個胡塞武裝目標。美軍宣稱摧毀胡塞武裝5枚巡弋飛彈發射工具，其目標均為航行紅海的船隻。美軍認定它們對該地區的美國海軍艦艇和商船構成迫在眉睫的威脅，攻擊行動將可保護航行自由，使國際水域更加安全。

美英打擊 胡塞武裝

自2003年美國小布希總統發動美伊戰爭，美國在中東的軍事行動，幾乎只有英軍配合，其他國家大多冷眼旁觀，這代表美國20年的反恐戰爭，並不完全受世界各國認同，反而使美國越打越陷入「恐」，拜登上台後為擺脫阿富汗泥淖，2021年8月底無預警從阿富汗倉促撤軍，塔利班政權跟著回歸喀布爾，20年阿富汗戰爭一事無成。

更有甚者，繼續駐紮在中東的美軍基地，不時遭到伊朗支持的民兵組織襲擊，美軍資源有限，顧此失彼，駐在地國也不得安寧。哈瑪斯組織攻擊以色列、紅海商船遭葉門胡塞組織襲擊，以及這次美軍駐約旦「22號塔」基地遭親伊朗民兵攻擊，都是美國反恐戰爭越打越「恐」的實例。

2003年小布希發動美伊戰爭前，聯合國已分裂為主戰、反戰兩派，僅美英兩國強硬主戰，其餘大部分國家反對輕易發動戰爭。小布希以伊拉克擁有大規模殺傷性武器為理由發動戰爭，但占領伊拉克後查無實證，發動戰爭正當性大受質疑，聯合國因而愈來愈分裂。這次以色列遭到迦薩哈瑪斯組織攻擊，多數國家不支持以色列的報復行動。同樣的，美軍「22號塔」基地遭無人機襲擊，只有英國願意配合對伊朗支持民兵組織進行軍事報復。

缺乏正義性的軍事行動難以獲得國際社會的認同，尤其北約組織受困於烏克蘭戰火，不可能如同1999年科索沃戰爭，與美軍在中東協同作戰。美國轉而寄希望於中國，盼出面協助制止伊朗支持民兵組織。美國有求於大陸，但在台灣問題上只見不支持台獨的「口惠」，卻未見抑制台獨的實際行動，當然不能獲得中方的回報。

北約東擴、上合西進、金磚南下、非（洲）盟北上的大國博弈，不僅改寫全球地緣戰略版圖，更催生「半球化」時代的到來。打著「小院高牆」烙印的技術與經濟「鐵幕」徐徐落下，舊冷戰時代的「兩個平行市場」步步逼近，以中美為核心的兩個技術產業體系，一邊彼此解除耦合，一邊通過技術條款、市場准入和供應鏈重組展開激烈爭奪。

保護主義 盟友退群

全球經濟若演化為兩個「半球」的競爭，美國希望中國在中東安全問題上出手協助，豈非緣木求魚？拜登政府宣示美中競爭中合作的政策符合現實嗎？美英澳日等傳統海權強國深化結盟，共同對付藉「一帶一路」串聯的全球南方國家之際，希望中國助力美國中東戰略，可能嗎？美國政壇一片反中激情下，要中國大陸出手抑制伊朗支持民兵組織，不是天方夜譚嗎？

回復全球化時代共榮的國際社會，以全球治理模式協商解決世界僵局，才是該走的路。可惜的是，不管是拜登政府或可能重回白宮的川普，為選舉利益對中國大陸「下馬威」，川普更揚言當選後將升級對中貿易戰，對中國大陸製商品課徵60%或更高關稅。如此不友善的言論，如何讓美中牽手共同解決全球問題？

二戰後美國創造了西方世界40餘年的繁榮，冷戰結束後的「一超多強」格局又創造30年的全球化繁榮時代。然而美國製造業不振，川普總統任內憂心中國崛起，祭出保護主義，大打貿易戰，世界走向「半球化」，若川普再次當選，還準備對盟友退群走向孤立主義。

但21世紀全球緊密相連，各國福禍相倚，世界不能沒有美國，美國無法孤立於世界。既然如此，美中合作比美中鬥爭更容易建立國際秩序，為人類共同生活的地球解決問題，這是美中兩國都需要思考的課題。