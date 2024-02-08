交通部觀光署7日無預警宣布，要求旅行業者即日起停止招攬赴陸旅行團；已招攬成團、3月1日至5月31日間出發的團體仍可出團，6月1日之後不能再出團。旅遊業者為此炸鍋，早已安排好的行程如今一團亂。外界對於政策如此髮夾彎亦感到匪夷所思。

恢復兩岸團客旅遊，是去年交通部與陸委會做出的決策，如今都還未正式出團就被喊卡，很難想像此次幕後決策沒有準總統賴清德的意志。蔡英文政府已進入看守期，左右兩岸政策的主要力量應是來自執政黨主席，這一點可從民進黨發言人轉述賴的說法得到印證。

據轉述，賴清德認為中國大陸片面改變現狀，包括調整M503航線，未看到陸方釋出同等善意，因此政府決定以赴陸旅行團作為祭旗。在民航專家眼中，M503航線基本無涉政治，而是為了分散大陸東南沿海過度擁擠的航路，且2015年陸方做出的「向西偏置」讓步，也是兩岸在「九二共識」基礎上的成果。

問題在於，民進黨從蔡英文到賴清德，拒絕承認「九二共識」，又數度把回復民航專業舉措的M503航線當成政治叫板的籌碼，對內進行反中與抗中的情緒動員，同時成為對陸在兩岸政治關係上的「相罵本」。

距離賴清德正式宣誓就職還有3個多月，選前眾人擔心其「偏執」性格將會對兩岸關係造成顛覆性的破壞。看來大家的憂心忡忡不是沒有道理，賴清德對陸強硬的狐狸尾巴連藏一下都免了，直接拿M503航線等議題發起進攻，其內心所思所想，恐怕就是打算在就職之前先給北京下馬威。

選前賴清德自詡「我當總統兩岸發生戰爭的機率最低」，還曾經在接受電視節目專訪時，宣稱「我如果當選，兩岸交流也許是一個機會」。這些宣示現在看來格外諷刺，賴清德連機會都不給了，還迫不及待重重地關上台灣對陸交流的一扇門。

或許賴清德和民進黨認為北京會因此而有所退讓，但此舉完全展現出他們對北京的無知與陌生，打算用硬碰硬的方式死磕到底。平心而論，拿赴陸旅行團作為準總統賴清德對陸「開刀」的起手式，既傷不了大陸，反而是對自己人的懲罰，許多早已做好登陸旅遊的台灣民眾與業者，他們的滿心期待不只被官方澆了一盆冷水，還被打了重重的一鞭。

此舉已讓不少人認為，賴清德未來的兩岸政策將走「以眼還眼、以牙還牙」的路線。這個說法雖有幾分道理，但更令人擔心的是，賴清德的「報復」政策只會讓兩岸政治關係無止盡地對撞下去，最後受傷最重的，還是台灣民眾。

這項決策也證明了，對賴政府未來的兩岸政策完全不需要存任何的期待和幻想。在兩岸全面缺乏政治互信基礎與溝通管道的情況下，今天被犧牲的是觀光業者和赴陸旅遊的民眾，至於誰會是下一波受牽連的對象，整個社會只能剉咧等。「袂生牽拖厝邊」，賴清德這個兩岸起手式只能說，相當不妙。

（作者為資深媒體人）