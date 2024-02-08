交通部去年11月才宣布今年3月1日起解除赴陸禁團令，但卻在農曆春節最後一個上班日，以幾近突襲的方式宣布即日起停止招攬赴大陸旅遊團，導致旅遊業全面炸鍋，叫苦連天，更引起此舉是選前騙票，選後試圖轉移瘦肉精食安風暴的爭議。

其實這都只是點到了問題的部分，因為政府宣稱政策開放臨時喊卡乃因陸方迄今未安排陸客團來台，又片面宣布改變M503航路「太惡意」，但真正關鍵的問題是，在我方反制陸方的各種手段中，這是不是最划算的一種？又到底懲罰到誰？結果民進黨政府選擇的竟是將旅遊業者與民眾當報復的祭品，對大陸的影響微乎其微，卻重創台灣旅遊業。

更敏感的是，這麼重要的政策轉變，當然必須經過總統點頭，而蔡英文總統任期只剩3個多月，在蔡執政最後階段關上兩岸民間交流重要的橋梁，勢必讓兩岸關係更僵，這對即將上任的賴清德總統好嗎？或者說，這是賴總統要的嗎？

賴清德回應大陸團即日起停招時表示，如同他之前對兩岸的態度是承諾不變、善意不變，希望兩岸還是可以回到雙方對等，互相友善的狀態。既然3個月後即將就任的賴總統仍想兩岸友善互動，眼下美台中三方也不希望台海發生擦槍走火的意外，就必須把握不涉政治爭議的民間交流，好好珍惜經營。

目前旅行業者已表達了強烈的憤怒，直呼被騙了，相關行業開始串聯，準備農曆年後發動萬人北上街頭抗議政府朝令夕改，打破旅行業飯碗。在520前，大陸會不會也出招反制？台灣民間會不會再反彈？賴清德必須想清楚後果。