交通部觀光署在春節連假前夕無預警宣布，由於大陸片面宣布改變M503航路運行方式，且未開放大陸團客來台，因此即日起停止招攬前往大陸的旅行團，自6月1日起，禁止台灣團客赴大陸旅遊。換言之，民進黨政府是將台灣禁團令當作對大陸的報復措施，認為既然大陸對台灣不友善，那台灣也可以反擊回去。

兩岸主政者對彼此不信任，以致兩岸關係不和睦，充滿各種障礙和挑戰。就旅遊市場來說，在團客部分，目前大陸禁止團客來台，但未禁止台灣團客赴大陸；台灣禁止陸客來台，6月之後台灣團客也不能赴大陸，就形同雙向禁止。熟稔兩岸旅遊市場的中華優質旅遊發展協會理事長李奇嶽指出，「現在兩岸旅遊交流做得那麼地僵，民進黨要負65%的責任，對岸要負35%的責任。」因為民進黨政府的門顯然關得更緊些，且政策不穩定，說變就變，令業者和民眾無所適從。

由於兩岸量體差距很大，民進黨政府的禁團令措施其實懲罰的是台灣的旅遊業者和台灣民眾。台灣1年赴大陸的團客約200萬人次，只占大陸外來遊客1.3億人次的1.54%，老實說，台灣團客去不去大陸，對大陸旅遊市場的影響非常小；但是民進黨政府毀棄原訂自3月1日起解除大陸旅遊的禁團令，突然宣布禁止旅行社招攬赴大陸旅遊團客，而且是從旅遊旺季前的6月開始，台灣4千多家經營大陸市場的旅行業者損失重大。

大陸很多熱門景點都必須事先預訂，業者也已預付交通和住宿的費用，且時間都在半年之後，如今蔡政府一聲令下禁止出團，民眾電話打爆旅行社，業者錯愕震撼，直言「這個年不知要怎麼過？年夜飯都吃不下去了！」

此外，大陸團客1年大約帶來2218億元外匯收入，占口灣入境旅客外匯收入的50%，且能創造3000億元的產值，占台灣GDP的2%。因此，不只旅行社，各類民生消費業者莫不引頸期盼疫後的陸客商機。然而，隨著禁團令即將執行，旅行業者恐怕很難期待大陸會開放團客來台，也就無緣分得這塊旅遊大餅了。

民進黨政府現正處於蔡英文和賴清德交接的過渡期，外界猜測蔡英文應不致做出重大或宣示意味濃厚的政策，再加上禁團令實施的時間是在520賴清德正式就任後，因此一般認為，賴清德與這項禁團令脫不了關係。對此，賴清德也透過發言人表示，雖然本來確實是往開放的方向規畫，「遺憾的是，沒有看到中國大陸有同樣對等釋出善意。」顯示賴清德幕後操盤、主導這項禁令的可能性很高。

賴清德在選前曾公開表示，因為聽到不少旅遊業者反映希望取消禁團令，「因此有反映給蔡英文總統、行政院長陳建仁及陸委會主委邱太三」，陸委會旋即在去年8月宣布新的兩岸人員往來鬆綁措施，不料選舉才結束不久，民進黨政府就宣布繼續執行禁令，公開食言而肥，毫無誠信可言。就算不滿大陸的作為，也應該尋求對話來解決問題，拿自己人民的權益開刀，既懦弱且無能。

賴清德還沒有上台就如此強硬，人民對此必須強烈反抗，否則未來賴政府只會變本加厲，各種反中措施傷不了大陸卻可能成為「窮台」殺手。

（作者為資深媒體人）