立法院新會期20日開議，國民黨、民眾黨提出國會改革願景，國民黨立院黨團宣布將提出五大改革修正法案，包括國會人事審查及同意權、建立國會調查權及聽證權、建立藐視國會罪，以及重新恢復特偵組，遭民進黨立院黨團總召柯建銘抨擊是「毀憲亂政、莫此為甚」。柯建銘睜眼說瞎話，民進黨完全執政8年，強行修訂包括《反滲透法》在內的多條惡法，侵害人民權益，才是真正毀憲亂政的元凶。

民進黨才毀憲亂政

2024大選，民進黨淪為「朝小野大」的少數政府局面，新國會不再是民進黨一黨獨大，三黨不過半之下，民眾黨成為關鍵少數，儘管在首場立法院龍頭之爭，傳出綠白私下交易，國民黨最後仍取得勝利，由韓國瑜和江啟臣拿下立法院正副院長寶座。國民黨重回國會最大黨，黨團總召傅萁立刻拋出國會改革的藍圖，提出總統每年定期國情報告等主張，要讓陽光照進國會，強力監督執政團隊。

根據憲法，立法院有議決法律案、預（決）算案、戒嚴案、大赦案、宣戰案、媾和案、條約案及國家其他重要事項等職權。凡法、律、條例、通則均需經立法院通過、總統公布，方得施行。此外，依司法院大法官釋字第585號解釋，立法院為有效行使憲法所賦予之立法職權，得享有一定之調查權。

由此可見，國民黨團此次提出的國會改革方案，主要是在現有授權下強化立委職權，所謂「國會特偵組」概念，也是在尊重五權分立下，對於調查權部分加以明文化，並且對於官員藐視國會處以罰責，進行權力制衡，卻被民進黨嗆反民主，是設「小東廠」、「私設刑堂」的行徑。

民進黨忘記了當初強行訂定通過的《促進轉型正義條例》，違憲破壞五院權力分配，才是「私設東廠、警總復辟」，將昔日的白色恐怖轉型成綠色恐怖。前促轉會副主委張天欽更坦承依該條例成立的促轉會升格變東廠，還意圖和民進黨立委套招影響選舉。

就連《政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例》，雖然大法官會議決議不違憲，卻種下政黨惡鬥的紛擾。民眾黨主席柯文哲在選前就批評，民進黨老是在搞轉型正義，還要說228事件沒有真相，他們都是用歷史仇恨當作自己的政治資本，主張清掉黨產會和促轉會。

民主國家公民做主

尤有甚者，此次大選期間，不少民眾因為赴大陸旅遊、探親，返台後卻遭檢調大動作依違反《反滲透法》約談偵辦，單純旅遊卻成為叛國違法行為，民進黨政府亂扣「中國介選」紅帽，迄今卻仍不願意對前立委羅致政「錄音門」事件說明，再次證明《反滲透法》已成為政治工具，司法選擇性辦案，已嚴重侵犯人民權利。

從此次大選賴清德僅獲得4成選票支持來看，民進黨應該有所體認，人民已唾棄民進黨一黨獨大的惡行，更無法接受綠色威權下產生的貪汙腐敗、政策黑箱，所以讓在野黨成為國會最大的力量，以揪出過去的不法，除期盼在野黨修法恢復特偵組之外，國民黨另推國會特偵組，目的就是讓立委藉由調查權、聽證權及政府官員不敢作偽證等情況下，把個案查清楚，再交由檢察官偵辦，民進黨未審先判，顯然心虛。

民主國家是公民做主，國民黨團要讓國會力量極大化，並非是民進黨眼中的擴權。畢竟民進黨完全執政8年，讓立法院矮化淪為立法局，成為民進黨的橡皮圖章，不少行政官員更趾高氣揚，罔顧民意，在野黨對於不適任官員，包括NCC主委陳耀祥、經濟部長王美花和時任農業部長的陳吉仲卻束手無策。面對行政體系作威作福，國民黨立委翁曉玲加碼喊出，要讓立委也能免職不適任官員，著實讓人期待。

賴清德在選前稱「中華民國憲法是災難」，現在民進黨卻搬出這套憲法當護身符，批國民黨毀憲亂政，還揚言要擴權就去修憲，顯然未來在國會改革上仍有段漫漫長路要走。因此，當務之急就是在不涉及修憲議題下，在野黨須正視「惡法亦法」的嚴重性，盡速優先修正包括《反滲透法》在內淪為政治工具的法律，撥亂反正，才能保障人民權益。