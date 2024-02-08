北大西洋公約組織（NATO）秘書長史托騰伯格警告，「今天在烏克蘭發生的事情，明天有可能發生在台灣」；美國國家安全顧問蘇利文警示，「台灣危機是最重大風險」。在這個脈絡之下，「今日烏克蘭，明日台灣」絕非穿鑿附會，而是各方應努力避免的潛在威脅，但民進黨認為這是「錯假消息」，不肯面對。

民進黨不肯面對危機

2年前俄羅斯入侵烏克蘭曾引發同樣討論，當時蔡英文總統駁斥，台灣有「海峽天險、地緣戰略地位及不斷提升的防衛意志和戰力」，不能類比；去年中東無預警爆發第二場戰爭，慘烈程度不亞於俄烏戰爭，全球地緣政治緊張，戰爭風險升溫。隨著台灣與美國的總統大選，內部政治情勢及全球地緣政治都會產生結構性變化，台灣「烏克蘭化」風險可能更高。

史托騰伯格訪問華盛頓，在與國務卿布林肯的聯合記者會，及在保守派智庫「傳統基金會」的演說，都以「今日烏克蘭，明日台灣」為主訴求，他當然不是鼓吹美國加強對台灣的援助，而是藉著台海安全喚起美國加強對烏克蘭的援助，這也凸顯美國對烏克蘭的「彈性疲乏」現象。

歐盟日前通過繼續援助烏克蘭540億美元，但由於共和黨主導的眾議院強力阻擋，拜登政府1100億美元援助烏克蘭與以色列的法案很難過關。號稱1天就可結束烏克蘭戰爭的川普若重返白宮，將使俄羅斯總統普丁更為大膽，對歐洲則意味混亂、威脅、災難。在強大壓力之下，史托騰伯格不惜得罪中共，指西方國家繼續支持烏克蘭極為重要，否則包括中國在內的威權國家領導人將從普丁獲取靈感，更傾向於使用武力，「今天是烏克蘭，明天就可能是台灣」。

以現況而言，台海形勢相對穩定，軍事衝突並非迫在眉睫，蘇利文在美國智庫「對外關係協會」的「美中關係展望」專題演說中指出，在華盛頓、北京與台北共同努力減少錯誤溝通與判斷之下，台海未發生任何重大事件，台灣歷史性總統選舉順利完成。這在2022年8月裴洛西訪台引發大陸大規模軍演後，曾是難以想像之事。

但蘇利文警告，衝突風險依然存在，必須透過加強外交及威懾來防範。他說，由於中共在台灣附近海域及空域持續升高軍事行動，台海的危機是最重大的風險，「密集外交」也更形重要。毫無疑問，美中加強溝通管道，負責任管理戰略競爭，避免誤解、誤判與意外，甚至共管台灣問題風險都有助於穩定台海情勢；拜登本人4度公開表示，若中共對台使用武力，美國將軍事干預更被視為是嚇阻中共的最有效保證。

川普復出對台灣不利

美中在台灣問題上的利益與目標迥異，中共終極目標是統一，美國則是維持現狀，甚至以「台灣牌」箝制中共擴張，摩擦與意外難以避免。台灣總統選舉雖和平落幕，但諾魯與台灣斷交、大陸取消M503航線自北向南飛偏置作為，種種「灰色地帶衝突」接踵而來，台海緊張情勢並未舒緩，而美國今年的總統大選更是台海安全形勢難以預測的變數。

各方已開始熱烈討論，若川普捲土重來對台海形勢的衝擊。川普不在乎「筆尖大」的台灣，是他執政時華府公開的秘密，他最近接受美國媒體訪問時，更指責台灣半導體搶走美國人的工作機會，並拒絕對是否防衛台灣表態，川普復出對台灣不利。

史托騰伯格在華府大談烏克蘭問題與中共威脅，主要的關切就是美國對烏克蘭及北約的立場可能因川普而轉變，假如連歐盟與北約都有此憂慮，完全依附美國保護傘的台灣必將面臨更嚴峻挑戰，民進黨主政不但看不到潛在危機，對於M503航線等立即問題除了怒罵外，完全束手無策。

今日烏克蘭，明日台灣不是政治寓言，而是台灣揮不去的戰爭陰影，北約已採取預防性外交作為，美國對中共也有密集外交，台灣呢？只會為選舉利益一味粉飾太平。