美國有聲浪要禁止使用美版抖音（Tik Tok; 踢拖，閩南語「玩耍」之意），美版抖音的執行長周受資，新加坡人。他在美國國會的第二次聽證會上被追問國籍問題，發問的共和黨參議員湯姆柯頓(Tom Cotton)竟不知道新加坡是個獨立的國家，甚至在周受資說明他曾在新國服了兩年多的兵役以後，還問他是不是中國共產黨員。柯頓的無知著實令人吃驚。

華裔遍佈全球。周受資看上去像一個中國人，實在正常不過，因為華裔在新加坡的590萬人口中佔75%。只因為周受資長得像中國人，竟說他就是中國的公民，周受資在美國國會的遭遇使新加坡人憤怒。美國注意公職人員表現的媒體也譴責柯頓是個痛恨中國的種族主義者，甚至在周受資一而再，再而三地告訴柯頓他是新加坡人以後，柯頓還是搞不清楚，這位參議員實在冥頑不靈，智商堪憂。

以中國為美國敵人的政治氛圍裡，柯頓下意識認為：凡是華裔就一定與中國有關，任何人無法撇清。「這一連串的柯頓參議員的問話是丟臉的（ disgraceful），絕對是種族主義者的（blatantly racist），和極度危險的（deeply dangerous）。」一個監督公職候選人的機構做了這樣的結論。

一般美國人往往對太平洋地區所知有限。1970年代，有個亞利桑那的中學教員做了一個問卷調查，他問受訪的學生」你知道的中國人是誰？「答案最多的是Bruce Lee (李小龍)。當他問到「你知道的日本人是誰？」 答案的大多數竟然是Nissan （日產）。那個年代，日產汽車在美國很暢銷。

我遇見過一位美國女士，她問我從那裡來，我說台灣，她竟問台灣離福爾摩莎有多遠。

一位在美國西岸旅行社上班的女士說，有一天，有個美國老太太去買赴夏威夷遊玩的票，她就問老太太是坐船，還是飛機。老太太堅持說她要坐火車。

像這樣的美國人是教育程度不高的，而柯頓參議員是哈佛大學的畢業生，手下還有一群替他收集資料，從事研究的助理，也都是著名大學的高材生。柯頓在美國國會的盤問演出令人覺得匪夷所思，可悲之極。

台灣「去中國化」以後，年輕人對中國歷史文化的知識亦大不如前。「關公戰秦瓊 」一類的故事會越來越多。北一女中的老師區桂芝對台灣去文言文課綱的憂慮，說出了大家的心聲，因此獲得了許多人的共鳴。

中國史學的悠久傳統是將在位者的言行紀錄下來，故此自古就有左史記言，右史記事的史官。台灣去中國化教育實行以後所訓練出來的政府和國會的領導人物，其出格的言行必須詳細記錄下來，可以作為反面教材。（作者為亞利桑那大學榮休教授）

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