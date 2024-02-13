【全世界都有龍的傳說】

今年依甲子排序，是為「甲辰」，「辰」的生肖為「龍」，這是中國人對重視的一個肖屬，在「望子成龍」的心理下，不少人都冀盼著能夠在龍年生個龍子、龍女，以應吉兆。

其實，「龍」的信仰是廣泛流傳於全世界的，在希臘、巴比倫神話以至基督教，後有北歐神話、凱爾特文化以及英格魯―撒克遜傳說中，都充滿了大量的龍的傳說，造就了歐洲文化中豐富多彩的龍的形象。

在英語中，是以「dragon」指稱西方的「龍」的，但其外形，卻與中國的「龍」十分肖似，這不免令人懷疑，「dragon」和「龍」極可能是源自於同樣的圖騰信仰，但在幾千年的、不同的地域中輾轉流變，遂各自有了不同的象徵意義。

【龍與蛇的關係】

中國人將「蛇」稱為「小龍」，從其蜿蜒的外形來看，的確是相當類似的，王充在《論衡》中說，「龍或時似蛇，蛇或時似龍」，鄭玄更直接就說「龍無角者曰蛇」；在中國龍的傳說中，龍是可以口含明珠的，這也顯然與隋侯獲得「靈蛇獻珠」的傳說有關，正足以為證。

在希臘文中，「龍」與「巨大的海蛇」是同一個詞，目前所知，在南美洲出土的哥倫比亞巨蟒化石，長達13公尺，是最巨大的蛇了。中國《山海經》中記在有能「吞象」的「巴蛇」，恐怕就絕對不會小於此。中國有個成語「畫蛇添足」，有爪無爪，為龍、蛇的最大區別，但據學者考證，原始的蛇其實也是有「足」的，白堊紀後期時代的「真足蛇」，就是擁有兩隻腳的，在現代蛇類中較為原始的蛇種中，「蟒蛇」及「蚺蛇」也都還保存著已經退化的後肢痕跡。

巨蛇稱為「蟒」，中國只有皇帝才有資格穿戴有龍的服飾，王公大臣次一等，最多就只能穿著「蟒袍」。「蟒」與「龍」在外形上其實是沒有什麼區別的，但「蟒」為四爪，而「龍」為五爪，卻嚴分了界線。

【蛇的圖騰信仰】

在上古時代，人類與大自然搏鬥，隨時會面對許多來於自然的災害，全世界目前有3000多種蛇，遍佈於全球各地，只有南極洲沒有發現過蛇。一般我們將蛇區別成「有毒」、「無毒」兩種，其中會致命的的約有725種，其實所有的蛇都是有毒的，只是毒性強弱以及有牙齒、無牙齒的分別而已。這對上古時代的人類來說，當然就是非常大的威脅了。

「圖騰崇拜」是將某種特定物體視作與本氏族有親屬或其他特殊關係的崇拜行為，其中因畏怖其傷害，故以同源的方式祈祝，或是用貢獻犧牲以求減少傷害，就成為圖騰信仰的重要組成部分。在西方龍的傳說中，如基督教的「聖喬治與龍」，就有公主獻祭，而由聖喬治以槍屠龍拯救的故事。中國較少獻祭於龍的傳說，但東晉時干寶《搜神記》裡李寄刺殺蟒蛇的傳說，應該都是屬於「蛇圖騰」信仰的殘存觀念。

東西方「龍」的傳說，雖是各有不同，但從相傳的外形看來，幾乎可以說是十分類似的。中國的「龍」，在傳說中有「三停九似」，「自首至膊，膊至腰，腰至尾，相停也。」也就是指龍頭、龍身、龍尾三部份；「九似」說即角似鹿、頭似駝、眼似兔、項似蛇、腹似蜃、鱗似魚、爪似鷹、掌似虎、耳似牛」，是將許多動物的特徵綰結聯想而出的，但除了少部分相異外，最主要的是翅膀，以及身長，中國龍是沒有翅膀的，但西方的dragon，翅膀卻是極有力的攻擊武器，雙翅搧動，威力十足；中國的龍，龍身較長，夭矯蜿蜒，還有濃厚的蛇的形態；相對之下，西方的dragon就不免有點「五短身材」了；其他都像是同一個模子刻畫出來的。

【中國龍與西方dragon的異同】

東西方的龍都會飛，西方dragon靠的是強而有力的翅膀，這似乎比較合理；中國龍沒有翅膀，那又如何能飛上青天、騰雲駕霧呢？其實，中國龍也有一種是有翅膀的，叫做「應龍」，這最早是記載於《山海經》，但從文字上只能得知應龍在殺了蚩尤與夸父後，「不得復上」，顯然也是從天上下來，也應能飛回天上的，因此，從商、周到漢代的青銅器、漆器、玉璧、帛書、石雕中，也常可見到有翅膀的龍。如南陽出土的漢代畫像石，就是有翅膀的。明朝人胡文煥、日本人寺島良安所繪的「應龍」，也都是有翅膀的。

其實，有一種蛇，也是會「飛」的，稱為「金花蛇」或「飛蛇」，牠是自高而下，利用肌肉伸屈的張力，彈跳而下，狀似飛行，故有「飛蛇」之稱。中國古代有一種「「螣蛇」，故古人以「螣蛇遊霧，飛龍乘雲」，兩者並列。中國龍最早的形象，應該就是有翼能飛的「應龍」，據南朝宋昉的《述異記》所載，「虺五百年化為蛟，蛟千年化為龍，龍五百年為角龍，千年為應龍」，應該也是最具傳奇色彩的龍了。

相傳應龍曾經「以尾劃地」，協助大禹治水，這個傳說很具有關鍵性，等於為中國龍作了「定性」。中國的龍能「興雲致雨」，與「水」有非常密切的關係，因此許多傳說，都與水相繫聯，而中國從大池、溝渠、湖泊、江河，乃至四周的大海，水族的領袖，一定都是「龍王」。龍口一張，就能吐水，這與佛教講釋迦太子出生，九龍吐水為其沐浴相參看，水為萬物之母，是生生不息的根源，倒也是別有深意的。

【中國的應龍也有翅膀】

乍看之下，這與西方的dragon「噴火」，剛好相反，似乎代表了不同文化的性質。其實，水火雖相克，卻是「同源」的。據神話說，應龍於人間大功告成後，無法回歸天上行雲佈雨，因此民間往往苦於旱災，旱即無水，這又必須以土摶成應龍模樣，加以祈禱、祭祀，方才有機會能沛然雨下，《易經》中的最末兩卦：既濟、未濟，水在火上，則萬事大吉；火在水上，則顯然不妙，正說明了水、火關係的密切。

大抵中國從魏晉以後，有翅的應龍逐漸為人所淡忘，而能騰雲駕霧的水龍（黃龍）就拓展了其影響力，後人繪製龍圖，除了噴火珠還保留了些原來火的特徵外，有時偶爾可見雲朵旁邊也還有火燄之形，也可見水火共源的意義。

除此之外，西方的dragon經常是居於山洞或秘穴之中，守護著大量的金銀財寶或是神物的，如希臘神話中的「金蘋果」、「金羊毛」，就是由一條巨龍守護著的，盎格魯薩克遜傳說《貝奧武夫》，則有噴火巨龍守護著寶藏；如果英雄想要取得寶藏或神物，就必須運用各種方法、突破難關，打敗巨龍，才能真正功成名就。寶藏、神物令人易起貪婪之心，而看守的巨龍，當然也就等同於邪惡的化身，這點，是需要真正的英雄，具備大無畏的勇氣，在智慧老人的指點下，才能順利完成，「斬殺惡龍」，也幾乎成為西方英雄歷險生命中最重要的挑戰。

【善與惡的區別】

中國的龍，背後同樣有財富的身影，另外還多了「貴」的象徵，「利」與「名」，雖說相當的世俗，但普天之下，又有幾人能擺脫得了名韁利鎖？此所以中國人龍的信仰背後，不可諱言地，當然也與內心的貪婪是有關的。同樣地，龍所居的地方叫「龍宮」，單從「宮」字，就可想見其富麗與堂皇了，其中的珍寶，當然是應有盡有。《西遊記》中，孫悟空欲求趁手的兵器，第一個想到的就是東海龍王的龍宮，書中說「愁海龍王沒寶哩」，可見一斑。在龍宮裡，孫悟空不但取得「定海神針」金箍棒，還取得了另外三海龍王所貢獻的「藕絲步雲履」、「鎖子黃金甲」「鳳翅紫金冠」，總算將齊天大聖的裝備都都配齊了。

唐人傳奇中，柳毅傳書至洞庭湖龍宮，看到的也是「人間珍寶，畢盡於此」，而離開之後，龍王遺贈珍寶，「鬻其所得。百未發一，財已盈兆」，可謂是滿載而歸。

儘管如此，但是同中還是有異。首先，中國龍不是穴居於險惡的山洞內，而是在水裡建築宮殿的，所以又稱為「水晶宮」；其次，龍是不能輕易被尋常的人間英雄所殺的。龍宮都在水裡，這當然與中國龍能夠興雲致雨，是主管降雨的神祇有關；至於殺龍，則應有一段龍「由惡至善」的演變。

中國上古時期，龍是尋常人學得技巧後就能宰殺的，《莊子》書中，就記載了一個叫劉累的人，曾經學過「屠龍」的技巧，前面說過，蛇與龍其實是同源的，很多地區也都有「食蛇」的習慣，中國就是全世界最大的蛇肉消費國，1980年代，台北的華西街，就以賣蛇肉、蛇膽、蛇酒聞名於世，可以說是延續了古來的傳統。

【從屠龍到斬蛟】

不過，當劉累學得屠龍技巧出師後，卻赫然發現，世間已經沒有龍了，學來一點用處也沒有。這當然不是說中國人自此不食蛇了，而是象徵著一個傳統觀念的轉變，龍從現實上與蛇同種中，蛻轉成神話的動物，龍成為富貴、尊榮、神聖不可侵犯的神秘吉祥物，「飛龍在天」，代表了一切世俗願望最圓滿的結果。中國是以農耕起家的國度，而農業最迫切需要的就是水，既怕水過多氾濫成災，又怕水過少釀成旱災，而龍則是雨水的主宰，又怎能不加以尊奉崇拜呢？

因此，中國自漢代以後，當漢文帝以「黃龍」紀年以來，就沒有出現過斬殺妖龍的傳說，《世說新語》裡說周處「除三害」，所斬的就只能是「蛟」，而不是「龍」了。「蛟」的等級是比龍低的，從「屠龍」轉為「斬蛟」，「蛟」就不免成為「惡龍」的替罪羔羊了。因此，在中國的八仙傳說中，漢鍾離可以斬殺「蛟龍精」，但在與東海龍王發生衝突的時候，卻還是只能由觀世音加以化解，是萬萬不能妄加殺戮的。

龍當然也可能犯錯，但違反天條，只能由玉皇大帝加以懲處，《西遊記》中有一段魏徵斬「涇河老龍」的故事，這是因為魏徵是天上武曲星下凡的緣故。唯一的例外，應該是《封神演義》中哪吒將東海龍王的三太子敖丙「抽龍筋、扒龍皮」，但也因此而受到了懲處。

【龍的傳人】

中國人頗自認為「龍的傳人」，這當然與龍在中國的廣泛信仰有關，以龍為民族的象徵，應可視為蛇圖騰信仰的遺緒，據《左傳》裡郯子的說法，「太皞氏（即伏羲）以龍紀」，現今出土的許多伏羲、女媧圖像，都是人首蛇身，下方盤結在一起的，就是明證，也可以說是其來有自的了。其實，西方也有類似的說法，在英國12世紀的亞瑟王故事中，術士梅林就將城堡所在地湖中的兩條巨龍，一紅一白，分別象徵著不列顛民族和薩克遜民族，而最終則是紅龍驅逐走了白龍，代表了不列顛民族奮戰獲勝的事蹟。

中國歷代帝王，從「赤帝子斬白帝子」的劉邦開始，都自居為真龍，甚至往前推，秦始皇都自稱「祖龍」，到了清代，其國旗則是一面繡有青（藍）龍的黃旗，是以西方人也將中國視為龍國，以龍象徵著中國人。

但是，由於西方對龍是看成貪婪、凶惡的邪惡動物的，因此，在很多好萊塢的電影中，以龍為象徵來代表中國及中國人，都像是傅滿洲（Dr. Fu Manchu）一樣，是絕頂聰明，但是又狡詐、邪惡的，這不但是典型的「黃禍」思想的反映，更是持續到目前仍舊存在的民族偏見，不能不加以釐清。

據報導，今年的龍年，大陸的許多媒體，都不再用「dragon」一字來形容龍，而改用音譯的方式，直接就用了「loong」作替代，東西方雖各有其龍，而且也多有相類同之處，但由於文化的不同，卻是有本質上「善」與「惡」的區別，正本清源，也真的是應該改用「loong」了。

（作者為國立台灣師範大學退休教授）

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