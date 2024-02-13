第11屆立法院即將開議，新立法院承載60%拒絕民進黨「完全執政」的最新民意，堪稱任重道遠。尤其賴清德僅以40.05%得票率當選總統，立法院民進黨只獲得51席，國民黨52席成最大黨，加上民眾黨8席、無黨籍2席，在野黨應有所作為。

民選獨裁 台灣民主之恥

不過，回顧陳水扁執政時期，2004年大選泛藍獲114席，泛綠101席，朝小野大；2008大選國會減半，國民黨囊括81席、民進黨僅27席，同樣朝小野大，但國民黨對行使倒閣權有所忌憚，形成閣揆聽命總統、藐視立法權的結果，陳水扁無所顧忌，國民黨無計可施。若非2006年爆發紅衫軍反貪腐社會運動，無能的立法院不可能營造出2008年政黨再輪替的社會環境。鑑古知今，今日朝小野大的立法院，並不代表能夠有效制衡總統權。

總統制的特徵是人民、國會與總統的三角關係，人民選出總統行使政權、選出國會制衡總統，總統與國會如鳥之兩翼，須相互搭配協調始能順利飛行。不幸的是，立法院堪稱先天不足，後天失調，既無制衡行政權的政治文化，規章制度亦不完備，加上民進黨內造型政黨組織文化，更不利民主制衡國會文化的形成。

台灣民主化後歷經7次修憲、8次定期改選、3次政黨輪替，外觀已是成熟的民主社會，國際社會也高度肯定台灣的民主成就。但實質上台灣民主虛有其表，立法院只是為政治人物的秀場、利益交換的賭場，既不能有效行使監督權，防止行政濫權，更無能創新立法，引領國家進步。過去8年民進黨完全執政，蔡總統竟能700多天不開記者會、不接受媒體聯訪；行政院沒收NCC獨立機關地位，肆意迫害新聞自由；新冠疫情肆虐，立法院「疫苗採購調閱小組」調來資料內容殘缺；索取進口蛋、快篩、疫苗採購等爭議案件資料，總是相應不理，官員答詢避重就輕，甚至粗口回應。行政權獨大，立法院無能為力。

威權時代我國憲法採內閣制，行政權獨大將近40年，立法院只是橡皮圖章。1990年代台灣走上民主化道路，1992年完成國會全面改選、1996年完成總統直接選舉。1997年李登輝推動第4次修憲，取消立法院閣揆同意權，由總統逕行任命行政院長，立法院無從置喙。美國總統制三權分立制度嚴謹，總統須定期赴國會發表諮文，國會有立法權、預算權、人事任命同意權、聽證權，可以質詢官員、彈劾總統，足以有效制衡總統。

在野合作 推動國會改革

立法院運作文化與典章法規沿襲自威權時代，原本就欠缺制衡理念，李登輝設計出「超級總統制」，國會沒有質詢總統的權利，也沒有人事權，半套質詢權與文件調閱權，產生不了實質制衡作用，最多只能發揮為民喉舌的功能，實務上往往淪為立委「服務選民」或打知名度的表演平台，黨團協商制度進一步剝奪立委立法權，立法委員成為政黨的工具。

蔡英文8年任期，兩度高票當選總統，兩度國會過半，在「超級總統」基礎上進一步形成「民選皇帝制」，總統權獨大，立法院淪為行政院立法局，監察權自我閹割，考試權無關緊要。2024大選結果，三腳督格局雖讓賴清德僥倖當選，但選民不希望民進黨完全執政的意向非常清楚。

大選後，藍、白兩黨一度倡議改行「內閣制」、推動「國會改革」，邀請總統赴立院做國情報告、強化國會調查權、聽證制度、增訂藐視國會罪、立院人事審查權等，但立法院正副院長選舉，藍、白、綠三方各有權謀算計，立院開議前夕，各方又在盤算召委選舉如何利益最大化，「國會改革」議題有如空氣般消失。

民進黨立法院黨團總召柯建銘數度表示，「未來是團結的民進黨，面對分裂的在野黨」，認定「國會改革」將一事無成。囂張的柯建銘背後是跋扈的民進黨政治文化，企圖分化在野黨，讓民進黨繼續享受榮華富貴，藍、白若不能體認在野合作推動「國會改革」的重要，讓賴清德成為4成民意的「民選皇帝」將是台灣民主之恥。