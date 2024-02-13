中國外交部長王毅和美國國家安全顧問蘇利文1月26、27日連續兩天在曼谷長談12小時之後，蘇利文受美國智庫「外交關係協會」之邀，於1月30日發表一場題為「美中關係的未來」演講，信息量極大，值得高度關注。

蘇利文透露，他日前與王毅「深度」討論兩岸議題並分享各自立場，但因議題「布滿地雷」無法公開內容。他並證實美中兩國都同意，盡快安排美國總統拜登和中國國家主席習近平通電話，並且指出元首對話無可替代。

蘇利文也坦言，美中在俄烏問題上分歧嚴重，在紅海和朝鮮半島局勢上也未取得進展。據美國高級官員透露，蘇利文未能說服王毅利用中國對伊朗的經濟影響，來阻止胡塞武裝組織對全球供應鏈造成的威脅。

談到台海，蘇利文表示就算台海暫時沒事，也無法保證未來走向，直指「風險依然真實存在」。在隨後的對談環節中，蘇利文說，就台灣議題與王毅有機會深度討論，其中布滿地雷，不宜公開內容，並指要尊重該對話管道的審慎性；然而，他認為這次對話，非常有用、直接且坦誠。

以上引述內容均取自媒體，幾乎每一句話都有極大的信息量，需要再補充一句的是，曼谷會談後，相對於美方聲明稿表示「有建設性」，中方的表述是「富有成果」。對當前中美關係及其未來走向，因此可做如下幾點觀察、分析與研判：

一、大形勢是美國在東歐（俄烏）、中東（紅海）及東北亞（朝鮮）都面臨了地緣政治困局，期待中國能影響俄羅斯、伊朗及北韓，助美國緩解，但在王蘇會談中，蘇利文並未取得進展。

二、在王、蘇兩人長時間會談中，中方唯一的關切是台海和台灣議題。就談判形勢而言，除非中方在台灣問題上取得進展，否則美方關注的議題都不可能有所進展，本質上，這其實就是一種交換。

三、關於台灣議題，中國領導人習近平在去年11月舊金山元首峰會中 已當面要求美國「支持中國的和平統一」，潛台詞是如果美方不支持中國的和統，那就不排除北京選擇其他方式的統一。中國的邏輯是，和平統一雖是最優先選項，但現實上若無美方「支持」便做不到。

四、更關鍵的現實是，美方也充分了解，在西太平洋、在台海，中方業已具備武力解決統一問題的實力，即使在美、日有可能介入的情況下。只不過目前北京的順序，武統排在和統之後。

五、有理由研判，王、蘇已就此「深度」討論，但相關內容讓蘇利文感到「布滿地雷」；也因此，他認為「就算台海暫時沒事，也無法保證未來走向」，直指「風險依然真實存在」。

六、經過長談，在雙方各自表示「有建設性」及「富有成果」後，拍板仍須元首決定，因此雙方均同意盡快安排習近平與拜登通電話，此即所謂元首對話「無可取代」。

台海劇情如何發展，敬請期待下回分解。