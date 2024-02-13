這次總統大選，表面上看，彷彿還是所謂的藍綠之爭，和平與戰爭的選擇，但其實我始終認為，事實上從國家定位與兩岸路線來看，藍綠白三黨的基本主張早已逐漸合流，蔡英文路線已經大獲全勝。這原因乃是由於這條路線其實是美國給我們的規範，美國已經全面掌控了台灣的核心走向，包括我們的政治路線、我們的國家安全政策，乃至我們的所有國防規畫，而三黨都只是美國的棋子而已。

台灣是戰是和，兩岸擦槍走火的主導權根本就不在賴清德的手裡，而是在華盛頓的手上。台灣會否被美國再出賣再遺棄，也是完全取決於美國。台灣各黨政治人物口口聲聲的國家主權，其實早已被拱手交給了美國，我們僅剩的邦交國也只能靠美國的保護而勉強維繫著。美國要我們做什麼，我們的廟堂人物沒有人敢說不，只能奉命執行。選舉總統的候選人也一定要到美國去接受面試。也因此，我雖然的確無法預測兩岸和戰的走向，但我卻可以說，兩岸和戰的真正關鍵在於中美博弈與地緣政治的變化，已經與台灣各政黨沒有什麼關係了。

台灣各政黨都告訴人民，台灣的前途由台灣2300萬人共同決定。這是騙人的，由於各政黨沒有能力與意願化解兩岸敵對，自行解決兩岸政治難題，反而採行的是完全依附於美國的策略，在台灣政客眼中，台灣未來的命運是取決於華盛頓的政客，而不是台灣自己。

為什麼這些年來，台灣失去了自主性？1945年台灣光復，台灣人民終於可以當家做主，台灣也的確勵精圖治，成為亞洲四小龍，也迎來了台灣的全面民主化。台灣在進入民主化之後，「本土化」的呼聲就甚囂塵上，可是很不幸的，在政治人物的操弄下，台灣所謂的本土化，是有政治目的的，其實質內涵是建立在對內的「去中國化」，以而其結果則是對外接受美、日的「再殖民化」。

我必須沉痛地說，民進黨這些年來是成功的，以「本土化」為名，在歷史文化教育認知上，已經完成「文化台獨」與「台獨史觀」。原本光復台灣的國民政府卻被視為「外來政權」，原本殖民台灣的日本殖民者卻被美化。也很遺憾的，在這場去中國化的過程中，國民黨並沒有做到撥亂反正，反而以共業者的身分，與民進黨共同完成這場以本土化為名，但實際上卻是去中國化的歷史進程。

民進黨要去中國化，走分離主義的路線，必然會與大陸為敵，因此民進黨需要美國的安全保護。近年來國民黨對九二共識以及身分認同問題也日漸模糊處理，也把自己的命運完全交給美國，主張要更為親美。在心態上，藍綠兩黨的政治人物，其實已經把美國，甚而日本，當做母國來看待，自己已經甘願成為被殖民者而不自知。在台灣的本土化卻成為了「再殖民化」，這是歷史的諷刺，令人唏噓。

我們的國父孫中山先生，畢生在為民族尋求自由平等，擺脫殖民統治，以振興中華民族為目標。如果孫先生看到現在的中華民國與中國國民黨已逐漸認同本土化就是去中國化，並把自己的命運交給美、日，爭相接受美、日的實質再殖民化，一定會為之不齒與痛斥。

為了台灣的未來，我們要盯緊國家的政客，以及各政黨的高層，提防與揭破黨內高層對美國卑躬屈膝、交出主權的事實。我們要站在中華民族的高度，弘揚國父孫中山先生的理念，為捍衛在台灣的中華史觀、中華文化而努力，並致力兩岸和合的民族大業，推動兩岸對話溝通，並堅決反對台灣朝野政黨的「被殖民」心態，不與美國同謀做阻擋中華民族復興的絆腳石，把兩岸和平的未來牢牢抓在自己的手上，而不是任由美國決定台灣的命運。

（作者為孫文學校總校長）