各行各業陸續開工，準總統賴清德年後將面對的是520就任後是否到立法院進行「國情報告」。對於藍委要求「即問即答」，綠委以「違憲」理由力阻，但憲法並未明定國情報告的形式，賴既然喊出團結，不妨針對問答方式與在野黨溝通，藉此建立良好憲政慣例。

1996年總統改為直選後，前總統李登輝每年都會向國民大會進行國情報告，並在會後針對國代的提問綜合答覆。根據《憲法增修條文》，立法院於每年集會時得聽取總統國情報告，但從陳水扁、馬英九到蔡英文都未曾進行過。

賴清德選前承諾，立法院若有邀請，他一定會應邀進行國情報告，被外界解讀為釋出善意。但對於國情報告的方式，朝野政黨並無共識，藍委認為採取「即問即答」可避免「實問虛答」，綠委則主張此舉有違憲之虞，還說會混亂總統和行政院長的分際。

事實上，《立法院職權行使法》明訂，立委於總統國情報告完畢後，得就報告不明瞭處提出問題；其發言時間、人數、順序、政黨比例等事項，由黨團協商決定。就前項委員發言，經總統同意時，得綜合再做補充報告。

亦即立委可以問，總統也可答，至於問答方式由黨團協商，當年李登輝綜合答覆的「國大模式」也是協調後的結果，並無違憲之虞。行政院長是由總統提名，總統的回答也可授權行政院長補充說明，更無所謂的「混亂分際」之說。

賴清德春節期間重申一定會履行選前承諾，打造台灣成為團結自信的國家。既然如此，不妨主動遞出橄欖枝，做出大家都能滿意的國情報告，成為憲政史上第一人。