春節假期前夕，民進黨政府無預警叫停原定6月1日開放赴陸觀光團的決定，旅行業者一片叫罵聲，外界對選後兩岸大交流的期待瞬間破滅。選後台海未地動山搖，但民共關係持續螺旋向下，民進黨政府以懲罰業者和民眾為手段，反制陸方調整M503航線，真是台灣人的悲哀。

懲罰業者是台灣的悲哀

疫後解封以來，民進黨政府對恢復兩岸觀光態度反反覆覆。好不容易等到總統選舉前，政府為了安撫業者，也為了宣示維持兩岸現狀，以消弭「票投民進黨、台灣變戰場」的焦慮，才釋出兩岸雙向觀光時間表。陸方對每日2000人的初期限額大為不滿，但未把話說絕，加上陸媒熱炒台灣遊客暢遊東北的報導，說明大陸期待我方邁出第一步，進而配合恢復陸客來台。

外界期盼賴清德在面臨「雙少數」的弱勢地位時，應順應6成的民意，務實恢復兩岸交流，並適當處理《台獨黨綱》問題。同時，在美中回暖背景下，蔡英文總統任內最後時段，或許有追求兩岸和平歷史定位的意願，打開兩岸民間交流之門，讓民進黨執政權在和平穩定的兩岸架構下永續傳承。無論基於理性推斷或主觀期望，無不希望兩岸觀光團客恢復往來，為兩岸關係改善帶來契機。

民進黨政府叫停業者組團赴陸旅遊，同時堵死了陸客來台觀光的可能性，兩岸民間交流規模將無法恢復到疫情之前。回顧過去幾年，民進黨政府總是先做出改善兩岸關係的姿態，事後再藉機反指大陸是破壞善意的問題製造者，進而令兩岸恢復交流不了了之，此次民進黨政府叫停觀光團，連笑臉都不裝，直接讓事情破局。

跨越交棒期的赴陸觀光團被叫停，究竟是賴清德國安新幕僚團隊的「牛刀小試」，或者是蔡政府徵詢賴清德意見後所為，甚至是蔡政府乾綱獨斷？由於決策過程不透明，外界無從查知。不過，這一「刀」已砍掉了賴清德在總統大選前的承諾，也斬斷了未來兩岸累積善意互動的可能性。兩岸觀光尚未解凍，就遭到急凍，是否意味兩岸新一輪僵局和對抗的開始？

蔡賴進入交接期，兩岸關係急轉直下，考驗北京對台工作的戰略定力。台灣總統、立委選舉期間，大陸並未在台海有「大動作」，因而獲得美方正面肯定，國安顧問蘇利文近期表示，這得益於美中台都設法溝通以減少誤解，似乎對未來台海穩定有信心。選後大陸未立即中止ECFA，取而代之的是拿掉邦交國諾魯、取消M503航線偏置，外界解讀認為仍算節制。遺憾的是，北京的「節制」被賴清德視為「惡意」，這才有了赴陸團客緊急叫停，以回應M503爭議的結果。

賴清德擋陸客不符民意

在北京看來，對選舉結果「民進黨不代表台灣主流民意」的定性，已經點名未來對台工作的邏輯：既然民進黨無法代表台灣主流民意，就應認知民進黨兩岸政策未必會順應民意、從善如流，大陸就要主動回應台灣主流民意，在力所能及範圍內恢復和擴大兩岸民間交流，以交流促進和平、避免戰爭。只要大陸堅定戰略自信和戰略定力，單方面維持兩岸交流熱絡局面，無論賴清德以何種方式阻止陸客來台，都不會改變台灣多數民意期待兩岸交流的大方向。

即便是大陸單方面做，打破交流僵局有很多事情可以做。例如，不必等待台灣團客令，徑自宣布恢復大陸旅行社經營赴台團隊旅遊、自由行的時間點。若民進黨政府回絕或拖延，則更能讓台灣民眾乃至國際社會看清民進黨選後忤逆民意、欺騙選民的面目，讓民意和國際壓力回到民進黨一邊。同時，疫情期間下達的陸生禁令，可適時鬆綁，鼓勵疫情3年間積存的大量畢業生申請台灣碩博士班，可收雙贏效果。此外，恢復福建居民經小三通赴金馬觀光，也是值得規畫的方向。

回顧歷次兩岸交流的歷史性突破，除馬政府任內經由兩岸協商外，其餘都是摸著石頭過河。情勢很清楚，兩岸民間交流、兩岸和平是台灣主流民意，賴清德逆勢而為，大陸應超越民進黨，想出解決障礙的好辦法。