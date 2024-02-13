年假結束，百工百業歡喜開工，立法院也迎來新局。儘管賴清德政府520才會正式就任，不過，由於民進黨在這屆新國會席次未過半，無法如過去一般強勢主導立法院，因此，在野黨摩拳擦掌、已決定推出各項新法案，展現新國會的威力與能量。

綜合國民黨和民眾黨近期陸續發布的訊息，在國會過半的在野黨積極想要推出的新法案或是措施包括三大方向，分別是強化國會監督力量、提升新聞及言論自由，以及增進台灣競爭力，而前二者正是實現後者的基礎。

過去8年完全執政的蔡政府，在民進黨立委以人數優勢輾壓民意之下，立法院形同行政院的附隨組織，不但完全無法發揮國會監督政府的效能，更成了不合理甚至可能涉及違法的多項政策、行政措施的幫兇。

自總統直選以來，蔡政府可說是史上秘密最多的政府。每一個被政府強勢封存文件的案件裡，恐怕都存在著不可告人之事，而這些事件已明顯造成了種種社會的不公不義、傷害了人民的權益。然而，因為行政系統獨大，輿論甚至國會都莫可奈何。

在野黨已決定透過「總統國情報告」、「制訂藐視國會罪」、「建立國會調查權及聽證權」以及「強化國會人事審查同意權」等多項訴求及修法，推動國會改革，讓立法院不但能夠成為立法院長韓國瑜所說的「是一個講道理的地方」，更要讓立法院具備能夠監督、制衡行政系統的實力與能力，未來政府施政不再是民進黨說了算，代表主流民意的國會才是把關者。

在提升新聞與言論自由方面，首先要面對的是NCC的人事問題。NCC主委陳耀祥已宣布不續任，並決定在今年7月31日任期結束後返回大學任教。身為扼殺新聞及言論自由劊子手的陳耀祥，以不公不義的惡劣手段攪亂台灣的媒體生態後，還想安全下莊、返回公立大學續掌教教鞭，真是恬不知恥。

新國會除了要追究陳耀祥任內各種倒行逆施的作為、讓他提前下台之外，也不應該讓他順利重返校園，如果這樣一個無品的惡官，學術生涯竟能無縫接軌，公理何在？

除陳耀祥之外，目前NCC的7名委員中另有3人任期也將在7月31日屆滿，行政院將在4月分提名。既然國會生態已全然改變，NCC委員當然不可能再讓民進黨全拿，依立法院政黨席次分配更為合理。任期未滿的3位委員本就是民進黨所提，因此新委員必須全數由在野黨選派；這一點，新國會應透過人事同意權堅持。

NCC改選後的首要之務當然就是恢復2020年遭到蔡政府惡意下架的中天新聞台。中天新聞台能否重返52台是立法院在野黨戰力的試金石，更關係著未來賴政府能否落實言論自由的主張，是新國會的關鍵任務。

在提升台灣競爭力部分，蔡政府「2025非核家園」的政策必須廢除，否則台灣產業將會為缺電及高碳排失去未來。關於修法讓核二、核三延役，已具有一定共識的在野黨要加把勁，盡速讓蔡政府禍國殃民的能源政策剎車。

儘管大選前藍白合失敗，但在野黨在國會仍可透過合作形成足夠強大的力量，改變立法院的議事型態、翻轉遭到蔡政府扭曲的錯誤國政，給人民帶來希望。（作者為作家）