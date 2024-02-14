農曆年前地方政府驗出瘦肉精，中央政府僅以少量陰性檢驗，即試圖以「科學」之名，否定台中市政府的陽性結果，並痛批荒謬。不料幾日後衛福部就檢出西布特羅，惟日前砲打台中市的跳梁小丑還拒不認錯，顯見「偽科學」儼然成為執政黨打擊對手的武器。

台糖主管機關-經濟部長王美花曾指出，台糖70年來絕對沒用過瘦肉精，仍被檢出非常遺憾，食安是科學問題，且西布特羅是特殊產品且極為昂貴，台灣絕對禁用添加在飼料裡；行政院長陳建仁曾任中研院副院長與行政院衛生署署長，為醫學領域的權威學者，在各單位及縣市政府所做的66件樣品的檢驗當中，都完全零檢出後表示，這件事情應該以科學證據來論述，暗批台中市政府檢驗不可信；衛福部次長王必勝更直接怒斥，台中市政府該檢驗有五大荒謬點。

上述說法看似符合科學論據，實際上卻是經不起檢驗的「偽科學」（pseudoscience），缺乏實質科學證據或是研究方法。本文以下舉其犖犖大者：首先，台糖有多次食品安全的黑歷史：固然台糖歷史悠久，肉品品質也受肯定，但也有食安不良記錄，如以飼料級酵母粉製成幼兒食用的健素糖、葡萄籽油配方摻合銅葉綠素、海菜貢丸誤用銅葉綠素鈉，以及有機米標示不實等紀錄，政府官員如何保證台糖「絕對沒用過瘦肉精」？

此外，官員也多次提到西布特羅昂貴且難以取得，目前只有一家廠商進口。然其刻意將實驗室使用的高純度西布特羅高價化學品，與低廉的化學合成品混為一談。況且我國養殖場使用的瘦肉精，多從大陸走私進口，成本相當低廉，取得也不困難。

不可否認，實驗室檢驗確實有可能出紕漏。例如：2012年義美實驗室曾驗出台畜、新東陽及頂好販售的肉品，含有沙丁胺醇（Salbuterol）及賽曼特羅（Cimaterol）等乙型受體素。然從衛生福利部食品藥物管理署實驗室認證資料網可知，義美實驗室至今尚未取得乙型受體素認證，抽樣與檢驗很可能不符合《農產品檢查及抽樣檢驗辦法》辦理，檢驗結果可信度相對較低。

反觀，台中食安處實驗室不僅獲得食品藥物管理署(TFDA)認證和財團法人全國認證基金會(TAF)認證，亦經過食藥署的乙型受體素認證，該處稱抽樣與檢驗流程遵循國家公告標準，實屬高品質的檢驗單位。行政院等機關卻僅以抽驗數百件，就否定台中市的檢驗結果，顯過於粗糙。

最可悲的是，食藥署都已檢出西布特羅，王必勝仍大言不慚的表示「回去看我的臉書，我沒有任何一點質疑是錯的。」經濟部次長曾文生也表示，如果只是存在單一一盒肉品中，「你是廠商你被罰，你會不會服氣？」

中央部會各機關打著科學的名號，痛批地方政府的檢驗，企圖用政治手段，解決食品安全問題，讓問題治絲益棼，更摧毀政府的公信力。（作者為中華經濟與金融協會副秘書長）