年假結束，立院開議在即。民進黨在這屆國會未能過半，總統當選人賴清德更是只拿4成選票，照理說，在野陣營有很好的發揮空間，不料，部分藍白政治人物似乎還沒準備好迎戰新局，不是沉湎往事就是肖想未來，簡直頹廢。

民進黨知道自己失去國會最大黨優勢，因此年輕輩去練防身術，打算在必要時發揮「即戰力」；資深者精研議事規則，打算以制度法規壓制在野黨。總之，民進黨已認清現實。

柯文哲日前透過臉書發表一篇看不出有什麼自我反省的〈小年夜的反省〉，沉溺在大選失利的窘境中。柯文哲的妻子陳佩琪更是繼續發揮「柯家母姐會」精神，一會兒說柯侯配會贏，一會兒強調「如果沒有黃珊珊撐住，民眾黨會瀕臨滅黨」。外界解讀她是在回懟台中市政府顧問蔡壁如的提醒。問題是，誰會關心你們民眾黨的家務事！

大選結束超過1個月了，柯文哲一家子還走不出來，實在讓人傻眼。與其現在還在談選前藍白合為什麼失敗，不如好好研究在野黨要怎麼合作以制衡鴨霸了8年的民進黨。

「永遠的總召」柯建銘已反擊在野黨的「國會改革」是毀憲亂政，甚至對賴清德到國會接受即問即答的邀請，擺出一副力抗到底的強硬態度。在野黨這邊，柯文哲還活在為什麼大選會輸的一簾幽夢，國民黨則是有人仍然對2024收復失土念念不忘，有人則已放眼2026的百里侯之戰，活在當下者幾希！這樣的在野黨要如何對付「務實的」民進黨立院黨團？又要如何迎戰仍在中央執政的民進黨政府？

藍白趕快收心，請立刻就戰鬥位置，國會格鬥即將開始！