《繁花》紅火，炒出許多話題。其中最不必要的是：它並不「如實」呈現1990年代的上海。因為要如實，就去看記錄片，不要看劇。劇之本質即是虛構，《教父》難道是美國黑幫的寫照？香港難道天天警匪大戰無間道？

不過，《繁花》確實讓我想起1990年代的上海。

還記得初次到上海是1990年四月初，當時去北京採訪兩會，因為四月五日快到了，天安門廣場上有許多群眾聚集，人民英雄紀念碑前的欄干上，繫滿了小白花，紀念前一年的事件。官方決定疏散記者到外地。我們臨時決定到上海、杭州。

夜車抵達上海是清晨，列車望出去，水鄉澤國，運河交錯。田野上，盛開的油菜花黃澄澄，明亮亮，春意暖心。一洗北國的肅殺。我想起了台灣家鄉的油菜花田，心中一陣感動。

上海其實也很蕭條。市面上沒多少貨品，最多有幾件廣東來的潮T，但貨太少了，櫥窗都擺不滿。即使如此，上海和北京畢竟不同。北京是既然沒貨，就放任櫥窗風沙撲撲，灰塵散佈。而上海卻是小康人家，即使家道中落，也拾掇得整整齊齊，窗明几淨。

我心想，這商業意識，終究是一種文化。櫥窗陳設，衣物擺弄，應對進退，都是尋常相處之道，不是課堂教出來的。上海終究是有商業文化的。以後上海若是開放起來，這底蘊的潛力驚人。

果不其然，1992年鄧小平南巡之後，上海大膽起來。朱鎔基帶頭，上海完全改觀。其後每隔一兩年到上海，面貌必翻一翻。有段時間，上海像個大工地。那些新建的高架道正在趕工，夜間路過，只見成千上萬工人的小小身影，如螞蟻一般，佈滿夜間工地。那真是用人力拼出來的血汗建設啊！

與繁花同時的台灣，也有一群人看到了大陸發展的潛力，開始規劃「亞太營運中心」。當時大陸還沒有深水港，出口貨都靠港澳轉口，貨船塞得大排長龍。台灣若以高雄為基地，開放大陸中型貨輪來此轉運上全球大貨輪，台灣將可運用大陸的發展，取得更好位置，站在巨龍肩上騰飛。高雄至少躋身世界前三大港。而空運與全球營運，台灣更具有優勢，可以成為亞太最好的營運總部。

整個政策是李登輝時期，由連戰、蕭萬長、劉兆玄等全力規劃，卻不料李登輝「戒急用忍」大轉彎，情勢自此逆轉。如今，高雄港落到了十幾名之外，而當年都還沒建的洋山深水港，如今是世界排名第一。

《繁花》拍的，是1990年代的上海故事。它當然不等於真實，而是記憶中的興盛繁華。而這情緒還能調動人心，是因為它確曾成功，而且其後還有更繁華的二十一世紀世博會盛典。

可惜台灣，和《繁花》時代擦身而過，錯失了歷史機遇。如今我們只能在此，看它繁花開過。（作者為自由作家）