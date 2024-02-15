龍年開紅盤，投資人莫不期待台股「龍」光煥發。但對於即將執政的總統當選人賴清德團隊而言，以龍年為始的未來四年任期，有諸多經濟與社會課題亟待解決，絕對不容忽視。

民進黨以「Team Taiwan（挺台灣）」為口號，透過公開場合不斷廣宣蔡英文總統執政近八年以來表現，包括經濟成長居亞洲四小龍之冠，國民平均所得超「韓」追「日」；尤其過去兩年來出口持續低迷，去年出口金額仍然創造史上第三高，至於投資則是在風力發電建設加持下，去年外商投資金額更是近16年來第三高，可謂自我感覺相當良好。

面對未來四年民進黨持續執政，儘管新政府選前高唱國家治理願景，然而選後從其勝選感言中卻僅針對待解決的重要議題，例如健全勞保、健保財務，將會廣納民意參與、跨越政黨鴻溝，尋求共識略為論述。此與近年以來社會各界，尤其疫情暫緩之後所感受的景氣「悶困」，以及面臨全球經濟環境劇變挑戰之下，希望新政府提出較前瞻發展策略之期待，顯然南轅北轍。

亦即選後從輿論的反映發現，面對經濟挑戰日益嚴苛，社會各界無不期待，將過去「唯一拚政治」思維產生的負面效應，能夠允諾未來四年重返已遺忘的謙卑「優先拚經濟」理念，同時將意識型態的改革，轉型厚植提高經濟競爭優勢，讓低迷的經濟能夠振衰起敝，進而持續成長動能。至於這些影響台灣經濟發展需重建的工程，大致可以歸納如下：

其一，社會治理擺脫選舉考量，形塑民眾信心。1990年代之後，台灣在經濟型態轉型的同時，社會結構也呈現了變化。然而，政府在治理上並未以「數字管理」作為政策調整的依據，反而將其轉化為「管理數字」，藉此掩飾執政各項缺失，與社會各界之感受不同。亦即新政府在體認社會各界感受下，必須擺脫以選舉為考量的治理思維，重新形塑民眾對經濟發展的信心，同時提出妥適改善策略，否則恐讓社會信心更加薄弱，導致社會結構更加險峻。

其二，產業轉型創造競爭空間，發揮創新能量。疫情之後全球經濟走緩，導致台灣出口成長衰退，不過，並非表示政府沒有政策操作工具，而是需要透過鬆綁不合時宜法規，致力創造競爭空間，藉此提供較公平合理、友善親和的經營環境，發揮民間創新能量，使得各項產業在自由競爭下找出最佳創新模式，進而產生最適群聚型態。此外，兼顧產業均衡發展，在投入新興產業發展的同時，需要積極推動傳統產業轉型，讓台灣發展為亞太研發中心、高階製造中心，進而為經濟的成長打造基礎。

其三，能源政策秉持循序漸進，調整最適配比。近八年以來，雖政府高唱2025年「非核家園」目標，但受到先天條件限制，能源政策轉型不易。亦即面對缺電風險，以及淨零排碳潮流，必須在既有環境下找出最適能源配比，以提高能源之效率。此外，在供應穩定、價格低廉考量下，全球許多先進國家在規劃最適能源配比上，逐漸提高核能占比。很顯然地，未來若要選擇再生能源取代核能有所困難，加上進口燃氣易受國際因素影響，在能源政策轉型上，與其盲目追求夢幻理念，不如務實評估既有環境，採取循序漸進發展，如此始能擺脫缺電陰霾。

其四，兩岸關係找出和平模式，替代對抗糾葛。雖兩岸存在政治歧見，尤其蔡英文任內不惜假借「抗中」、「保台」聲浪堆疊政治利益，加上美國單方「脫鉤」或「去風險化」要求，但兩岸經濟關係無法斷絕，甚至難以終止兩岸貿易行為。再者，儘管部分在陸下游製造台商，因經營成本上升或風險分散考量，而持續轉移其他國家或遷回台灣；然而上游原材料、零組件，則是來自中國，尤其部分終端產品市場仍然選擇中國。面對此一難以擺脫的格局，未來無論如何必須以台灣經濟發展為前提，在研擬對陸經濟政策思維上，不能再陷入政治意識型態糾葛，而必須積極化解兩岸情結，以維繫台灣生存之命脈。

其五，區域整合採取讓利策略，突破政治藩籬。自從中國崛起之後，兩岸政治糾葛，始終是台灣參與國際社會不易撤除的藩籬，導致在洽簽區域整合上難以突破。亦即在國際政治現實環境下，雖與許多新興市場的夥伴沒有外交關係，但可以利用長期以來所累積雄厚的經濟實力，以及已建立綿密之產業網絡，透過經濟對話策略，同時採取「讓利」策略，推動產業包括：增加投資及移轉技術，以及提供新興市場全面性或選擇性開放，以建立雙邊更加緊密的經濟夥伴關係，進而選擇各種特定議題洽簽小型協議，若能藉此突破政治藩籬，其整體利益並不亞於加入區域整合。