2月14日春節假期最後一天，金門發生憾事，當天下午一時許，我海巡隊艦艇在金門北碇海域追逐攔查一艘對岸快艇時，對方船隻不慎發生四人落海意外，海巡立即展開救援，仍不幸造成兩人溺斃，經送醫搶救仍不治，生還兩人由海巡帶回偵辦。

大陸國台辦晚間十時透過新華社發布新聞稿，定調為「惡性事件」。此事為民進黨賴清德1月13日當選總統以來的第一樁兩岸重大糾紛，很不幸地，兩岸新春即開黑盤，此後綠營執政的兩岸情勢恐怕仍將持續惡化，沒有想像中的「新氣象」。

「行船走馬三分命」，即便風平浪靜漁民出航，海上潛在風險都還會讓家人擔心，何況在東北季風吹起、海象變化萬千的季節。尤其在兩船高速追逐的情況下，稍一不慎即有可能落海，而追逐中的船隻見到有人落海，就算立即熄火掉頭救人，往往也是幾百公尺開外，茫茫大海裡浪裡白條，要找到落海人員實屬不易，四人中找回兩人生還，已是不幸中大幸。

此事發生後引起兩岸網友熱議，不少人對海巡艦艇的「追逐」頗有意見，認為是造成不幸的主因，然而海巡官兵負有查緝越境船隻的職責，不能因發生意外而事後諸葛認定海巡官兵要對意外負責。為堅守職責的部下一肩扛起，領導者責無旁貸，遺憾是至今尚未看到海委會主委管碧玲對此事發聲。

發生憾事，吾人同感遺憾悲痛。然而據報導，該越界漁船上落海四人均為四川籍，而非當地福建省籍，不免啟人疑竇；落海者自稱不會游泳，也與大家熟知漁民多諳水性的常識不符，多項疑點都亟待海巡官兵與檢警調查清楚，給死者家屬一個清楚交代，還給海巡官兵一個公道。

必須指出的是，這起金門落海意外背後根本問題，是兩岸情勢惡化的一個具體呈現，賴清德自稱當選後兩岸會愈來愈好，民進黨政府對這起事件的處理手法，也將呈現綠營對兩岸關係的基本態度，其敏感程度不言可喻，究竟是惡意螺旋持續往上，或是能藉此機會展現善意，稍晚就即將揭曉。

（作者為立法委員）

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