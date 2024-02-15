日前，有媒體指稱，2月12日南韓空軍參與新加坡航展，由1架C-130運輸機加上3批共9架T-50教練機編組的黑鷹特技表演隊，由東海經台灣北部空域、西部航路從北向南，過境高雄小港機場加油整補，引發共機抵近台灣北部空域襲擾。

我國防部2月14日1410時表示，13時起，陸續發現共機殲-16、運8及無人機等各型主、輔戰機計14架次出海活動，其中9架次逾越海峽中線及其延伸線，進入我北部及西南空域，配合共艦執行聯合戰備警巡。共軍機艦以低強度軍事威懾行動在台灣周邊海空警巡，以反應美國參議院2月13日通過對外軍援法案953.4億美元海外援助資金，其中台灣與印太地區分到48.3億美元。

首先，據媒體報導，美國聯邦參議院於美東時間2月13日，以70票贊成、29票反對表決通過953.4億美元的對外軍援法案，這筆資金主要用於包括約600億美元用於援助烏克蘭、140億美元援助以色列，以及48.3億美元援助包括台灣在內的印太夥伴。

後續該法案將提交眾議院，但日前2月12日美國眾議院議長、共和黨人強生（Mike Johnson）在就相關法案對外援助部分發出警告，稱不會在眾議院就參議院提出的對外援助法案組織投票。許多眾議院共和黨人都曾明確表態，反對進一步向烏克蘭提供援助。

其次，回顧美眾議院於去（2023）年12月14日表決通過「美對台軍售」、12月22日美國總統拜登當地時間簽署2024財年國防授權法案，台美軍事合作與對台軍售、中共外交部與國防部等持續針對美對台軍售斥責，迄12月27日大陸全國人大外事委亦嚴正抨擊美國國防授權法涉台軍售。 、

12月15日計有共機27架次（其中10架次軍機逾越海峽中線及其延伸線進入台灣北部及西南空域），共艦9艘次、12月23日計有共機22架次（其中逾越海峽中線及其延伸線進入西南空域11架次），共艦7艘次、12月28日計共機22架次（其中逾越海峽中線及其延伸線進入北、中部及西南空域12架次），共艦4艘次。一個月內，共軍針對美對台軍售，進行三次「聯合戰備警巡」任務。

我國防部於2月15日上午9時許公布，14日計有共機21架次（其中14架次軍機逾越海峽中線及其延伸線進入台灣北部及西南空域），共艦6艘次在台灣周邊海空域進行「聯合戰備警巡」任務，以反應美國參議院13日通過對外軍援法案953.4億美元海外援助資金，其中台灣與印太地區分到48.3億美元。

最後，據俄羅斯衛星通訊社引述台灣媒體報導指稱，美國國會眾議院「中國問題特別委員會」主席蓋拉格（Mike Gallagher）將於2月21日率6名美國議員再度訪台。預料，屆時將與我第16屆總統、副總統賴清德、蕭美琴會面。

然回憶，去年2月17至20日美國國會眾議院「中國問題特別委員會」主席蓋拉格，就曾訪問台灣。尤其17日當天，計有共機24架次，其中逾越海峽中線及其延伸線進入西南空域15架次、共艦4艘次在台灣周邊海空域活動。

故，推斷屆時蓋拉格率領美國議員再度訪台期間，共軍將再度組織機艦在台灣周邊海域進行「聯合戰備警巡」。

（作者為中華戰略學會副研究員、陳守仁孫學研究中心助理研究員、中華經略國防協會研究員、文化國發所博士）

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