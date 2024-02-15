情人節下午，福建一艘漁船在金門海域被我方驅離，導致船上4人全部落海，其中2人死亡、2人受傷。對此，大陸國台辦發言人朱鳳蓮表示，大陸對遇難同胞及其家屬表示深切哀悼與誠摯慰問，對春節期間發生這樣嚴重傷害兩岸感情的惡性事件向台方表達強烈譴責。

一般而言，台灣漁民在海上遇難或躲避颱風，對岸都會有專門機構妥善幫忙搶救、接待；在海外也一樣，國力未達之境，台胞遇險，對岸在該地辦事處也都會伸手幫忙，此次對岸船隻越界理當驅離，但手段需要這麼強烈嗎？

台灣漁民跑去釣魚台海域捕魚，日方也只是用強力水柱噴灑，也沒見鬧出人命。或許當下海巡署有立即搶救，但仍不幸造成2四2傷，難到這點救援能力都沒有嗎？

遠親不如近鄰，綠色執政一直將對方視為寇讎，近在咫尺的鄰居都處不好，焉能冀望誰來保護你？至目前為止我方還沒任何回應，民進黨不是喊不是一邊一國嗎？賴清德不是高喊台灣獨立嗎？兩岸發生人命事件，大陸僅由國台辦發言，蔡政府外交部為何不出面發言，敢嗎？

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