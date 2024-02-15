春節期間兩岸並不平靜，除了例行的軍事活動外，令人最感遺憾及悲傷的是，一艘大陸籍快艇越界闖入金門海域捕魚，行經金門縣北碇東1.1浬時遭台海巡署人員追緝，該船拒檢蛇行翻覆，海巡人員現場救起4名船員，送往衛生福利部金門醫院救治，2人失去意識經搶救宣告不治。

原本單純的漁事糾紛出了人命，讓事情演變成不願意發生的遺憾，特別在兩岸現今缺乏溝通的情況下，是非的追究已經無關緊要，重點是妥善處理善後，避免兩岸民間敵意螺旋上升，民間對立情緒一發不可收拾。

國台辦隨即強烈譴責台方驅離福建漁船，致兩人罹難為題進行報導，報導內容除了對遇難同胞及其家屬表示深切哀悼與誠摯慰問，也強烈要求台方立即查明事件真相，協助遇難漁民家屬妥善處理善後事宜；並表示正告台灣有關方面，要尊重兩岸漁民在台灣海峽傳統漁區作業的歷史事實，確保大陸漁民人身安全，切實杜絕此類事件再度發生。

國台辦發言人朱鳳蓮並宣稱：「多年來，我們秉持『兩岸一家親』理念，為保障兩岸漁民正常作業做了大量工作，特別是在沿海多地設立台灣漁民接待設施，為台灣漁船和漁民提供避風、補給、搶險、救助等相關幫助，反觀台灣方面，一段時間以來，民進黨當局以各種藉口強力查扣大陸漁船，以粗暴和危險的方式對待大陸漁民，這是導致這起惡性事件發生的主要原因」。

發生此不幸事件，首先，筆者確定沒有人希望發生出人命的大事，特別在春節期間具有濃厚節慶和團圓的日子當中，然而兩岸漁事糾紛這麼多年來多所存在，只是一直以來並沒有引起大眾關注，事實上漁事糾紛不只存在兩岸間，台菲、台日、中日及中菲間都不時發生，事件的發生很正常，關鍵在規則的釐清與危機的處理，如果漁民沒有一定的法律及規則認知，那麼糾紛還是有可能再度發生。

因此，既然無法杜絕漁事衝突，那麼就只能盡量避免預防，避免過度執法，避免非法取締，盡量從人道主義及和平的角度來處理問題，而隱藏在漁事糾紛背後是不折不扣的政治問題及資源利益問題，這種涉及到管轄權及漁權的處理，沒有任何一方會主動退讓的，因此處理起來更要顯得成熟，必須謹慎以免因小失大。

其次，今日已經涉及到人命問題，首當其衝的則是公開透明的調查與公正的處理，可以理解國台辦對於事件的憤怒，但也沒有出現過多情緒性的仇視語言，因此民進黨政府正可以利用此次事件，表達出成熟善意的態度，站在人道主義的立場，死者為大，協助遇難漁民家屬妥善處理善後事宜才是當務之急的工作。

總之，發生這種兩岸不幸事件，需要的更審慎妥適的處理，很多政治及涉及利益問題是講理講不清楚，這不是一個對錯問題，換位思考，如果台灣漁民也越界捕魚，發生出人命的不幸情況，是理直氣壯還是理直氣和？

這正也凸顯賴蕭當選後的兩岸關係確實無法樂觀，大事小事糾紛必將層出不窮，若沒有高度的智慧與理性，很容易擦槍走火，把周邊國家如美日捲入兩岸單純的生活糾紛當中，因此兩岸雙方政府的發言更需謹慎，避免民粹主義與偏激主義復辟，造成兩岸敵意螺旋無止盡的上升；特別是民意間的仇恨感要避免增溫，在兩岸都缺乏溝通及容易負面解讀的情況下，任何的事情都可成為燎原大火，慎之處理方為正辦。

（作者為中國文化大學國發大陸所副教授）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※