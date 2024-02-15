農曆年假期間，大陸遊客掀起新一波出國遊熱潮。除了傳統出境熱門地港澳短短5天已接待逾百萬陸客外，最近對大陸免簽的新加坡、馬來西亞、泰國等東南亞國家，湧入陸客也創下紀錄。反觀台灣今年春節國旅墜入寒冬，又傳出國人赴越南團受騙滯留，新年新政局卻沒有帶來新氣象，可不是好兆頭。

陸客商機 看得到吃不到

民進黨政府農曆年前髮夾彎，停止招收6月1日以後台人赴陸旅行團，等同於無限期推遲陸客來台。眼看今年春節陸客出國遊強勁復甦，台灣業者「看得到吃不到」的失望情緒，注定更加濃烈。疫後大陸社會確實面臨消費降級問題，「窮遊」蔚然成風，但在傳統的出境旅遊部分，旺盛消費力依然不可小覷。今年春節期間，陸客赴泰國超過15萬人，人均消費近5萬台幣，較疫情前成長25%，而新加坡酒店訂單則暴增10倍，香港酒店入住率也超過9成。

早在去年8月，政府公布恢復兩岸觀光旅遊規畫，但此後一拖再拖，直到選前驚覺全台觀光業表態力挺國民黨後，才安撫式釋出3月開放的「假利多」。觀光業者本因錯失春節假期商機而不滿，但畢竟若依照政府既定規畫，陸客開放仍然有望，在「有好過無」的自我安慰之下，依然選擇忍氣吞聲，不料政府出爾反爾，以大陸宣布啟用M503北面航路為藉口，停止招收5月以後的赴陸團客，令選前承諾徹底跳票。截至目前，僅有開放第三地陸客來台觀光付諸實施，開放後前3個月僅有12983名陸客持觀光簽入境，慘淡空前。

恢復兩岸觀光客互訪，本來是選後改善兩岸關係的試驗田，也是檢驗賴清德新政府兩岸路線的試金石。至少在北京眼中，2024大選結果被視為「民進黨不代表台灣主流民意」。這句表態，實質是為大陸鬆綁兩岸民間交流下台階。賴清德上任後，兩岸固然存在尖銳政治分歧，但在朝小野大與美中和緩的架構之下，恢復陸客、陸生等兩岸民間交流仍然可以做為舒緩雙邊關係的潤滑劑。若兩岸觀光客恢復往來，台灣就不需要擔心ECFA被全面中止，更遑論台海爆發戰爭了。

翻船事故 激起敵意螺旋

事實上，去年9月以來，即便只有1萬多陸客經第三地來台，但不少陸客透過YT、抖音等社群媒體，向外界反映了一個真實、淳樸、善良的台灣社會，也讓許多大陸民眾重新培養起對台灣的好感，以及對來台旅行的期待。這些案例說明，只要能恢復面對面交往，即便是最淺層的觀光交流，都有助於兩岸人民之間化解誤會，逐步形成正向善意的循環。然而，不只是兩岸觀光開放被民進黨政府橫柴入灶，春節期間又爆出陸船被我海巡追查時翻覆，釀成兩死悲劇，在大陸網路激起怒火，也引發國台辦強烈譴責。這事還亟待雙方溝通解決，以降低惡意螺旋的不斷上升。

陸客來台卡關，兩岸民間關係不僅錯過了寶貴的改善契機，更因金門翻船事故而導致火上澆油。由於民進黨政府誤判情勢，一錯再錯，吾人須高度警惕，蔡賴政府交接期，兩岸關係釀成「完美風暴」的可能性。

首先，無論是停招赴陸旅行團，還是追查陸船導致事故，這兩個已造成嚴重負面影響的動作，全都是由我方主動發起，且政府事後態度強硬，在兩岸高層溝通完全中斷的情形下，勢必刺激北京對我新政府升高敵意；其次，鑒於賴清德當選，北京本來就有意打開對台工具箱，選擇性中止ECFA早收清單項目就是壓力測試，選後民進黨「雙少數」受牽制而一度轉觀望，但近期接連事變或令北京認識到，民進黨掌握執政、行政權仍是最大威脅，因而不再顧慮後果，不排除放手發起灰色地帶促統鬥爭。

猶記得總統大選期間，一句「要客機不要戰機、要商機不要危機」，講出許多民眾期盼兩岸恢復和平穩定的願望，也是6成主流民意的心之所向。然而，客機沒來，商機也沒來，反倒是兩岸新一輪危機看似已風煙滾滾，覆水難收。人民用選票教訓民進黨，民進黨居然轉頭教訓人民，此時此刻，唯有在野黨依靠執政縣市與國會監督力量，團結人民自力救濟，才有機會扭轉危局。