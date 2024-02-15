一艘陸籍快艇14日越界捕撈，遭金門海巡隊驅離，陸籍快艇因蛇行拒檢翻覆，船上4人落海，其中2人送醫不治。大陸國台辦隨即將此事定調為嚴重傷害兩岸同胞感情的「惡性事件」，兩岸關係惡意螺旋不斷上升，官方直接溝通刻不容緩。

大陸漁船常會越界捕撈高經濟價值的黃魚及白鯧，為逃避海巡署取締，大陸漁民更換高速快艇和海巡人員捉迷藏，海巡署也針對金馬澎及北方三島海域等越界重點區域加強取締，每年驅離上千件以上。

此次事件是海巡署首次在執行驅離過程中發生2死意外，相關調查已由金門地檢署偵辦中。不過，國台辦發言人朱鳳蓮第一時間做出措辭強烈回應，批評我方以粗暴和危險的方式對待大陸漁民，是導致這起惡性事件發生的主要原因。

海巡署則指出，此快艇為「三無」船舶，也就是無船名、無船舶證書和無船籍港登記，為兩岸協同執法共同關注對象；海委會主委管碧玲強調，海巡依法行政，「沒有遂行什麼惡性行為」。為減少誤解，此事件有必要以更公開透明的調查方式，讓兩岸都能信服。

另近來大陸已對我祭出斷邦交、取消M503航路偏置等措施，ECFA部分產品的關稅優惠不再；蔡政府則以大陸未有回應，暫停出團到大陸反制，而此次執法事件造成2人死亡，對兩岸關係無疑雪上加霜。

陸委會主委邱太三說，對岸一定會關切大陸人民越界到金門捕魚所發生的情事，他相信調查一段時間有結果後，一定會通知對方。然法理不外人情，就算對方違法捕撈在先，基於道義責任，政府可以更主動釋出善意。