新春伊始，萬象更新；但是對於許多家庭來說，今年年初義務兵役期程開始調整後，逐漸開始會有役男入營服役，對役男本身與家人來說，都會產生影響，並且留下人生成長回憶。

但對於國軍來說，調整義務役役男入營服役期程，卻要面對兵役體制調整後，與國家安全、教育與役政等不同政府官僚體系，再加上社會與役男本身相互磨合適應陣痛期。

從民國89年開始倡議推動全募兵制，歷經多番波折長達18年，才總算在民國107年12月完全落實。但是由於國軍志願役人員招募作業成果並不理想，因此部隊缺員狀況嚴重，確實影響整體戰力與戰備水準。但若要檢討整個過程，推動全募兵制確實是朝野共業，整個社會都應共同承擔責任與後果。

隨後因為兩岸關係惡化，戰略環境轉變，社會群眾開始呼籲調整役期。因此111年12月27日在各方壓力下，政府宣布將恢復為期1年之軍事訓練役，並調整訓練課程內容。

許多關注國家安全事務評論者與軍事觀察家，其實都不認為調整兵役役期恢復1年兵役期程，在本質上簡單到撥轉時針回到從前，役政體系與國軍組織只要重續前緣，啟動以往機制就可以順利重新上路。

吾人必須認識到，原有役男徵集、新兵入伍訓練以及分發部隊服勤之運作體制，其實是要面對全新客觀環境以及社會期待，作業條件早就產生嚴重變化，組織文化與兵役體制不盡相同，因此吾人確實應當合理預期調整役期後之相互適應磨合陣痛期。

其實專家學者已經預見到義務兵役役期調整後，必然會對國軍人力供需產生衝擊，甚至會更加惡化志願役人員招募作業。同時對於志願役人員留營服役意願來說，亦有可能產生負面效應。整個國軍人力資源運用規劃架構，都要面對嚴峻挑戰與考驗。

同時隨著洪仲丘事件對軍法體系運作所產生體制規範修訂，經過實際驗證後，影響部隊管教與紀律維繫後遺症叢生。面對義務役役男再度入營，軍事指揮與司法體系嚴陣以待，早就已經浮上檯面公開討論。較少受到關注面向則是一般替代役與研發及產業儲訓替代役，又將會受到何種程度影響；再加上役男接受新兵入伍訓練後，分發部隊又將會有何種狀況，更是尚待觀察難以定論。

到目前為止，義務役期調整後會有何種狀況，其實仍是未知之洋，但卻已經啟航亦是難以輕易回頭。不過軍隊向來就是鐵打營盤流水兵，國軍面對困難挑戰與國家安全使命，確實亦無法拒絕上級政策，再怎麼困難總是要面對挑戰解決問題。

但對即入營役男來說，與其抱怨生不逢時，毋寧思考在此歷程，如何學習成長，讓兵役經歷成為職場加分資本，並結交朋友擴大社會關係，累積開創事業本錢。反省國家兵役體制反覆變化過程，政治人物充滿私心算計，就可別亂動腦筋，視兵役體制為麵團，胡亂搓揉只會讓糕點口味更差！

（作者為中華戰略學會資深研究員）