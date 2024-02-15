最近從美國回台，與朋友及長輩見面，赫然發現很多人是拄著拐杖而來，不是自然退化，而是過度運動受傷，不禁感嘆，台灣這個崇尚年輕活力的社會，正在殘害銀髮族。

我的一位朋友退休後，總是跟比自己小十幾歲的人一起騎自行車，上山下海無所不至，一次在練習陡坡下坡時摔下來，大腿骨折動手術，半年後仍然用拐杖走路。另一位朋友在騎完環島賽，準備歡慶，騎車者擁擠進入閉幕式場地前，她被推倒，幾部自行車壓到她，幾個月也是拄拐杖走路。代表天真無邪舊時光的自行車，也會成為傷人的利器。

媽媽的一位朋友已經88歲，外向不願呆在家中，跳土風舞跌了一跤，脊椎受傷，到現在出外都得坐輪椅，苦了家中的獨生女，既要上班，晚上還得照顧媽媽，壓力爆表。

我國快速踏入老人社會，2018年已為高齡社會（65歲人口占14%），推估將於明年邁入超高齡社會（20%人口超過65歲）。預估於2039年65歲以上人口突破30%，至2070年將達43.6%。銀髮族如何自處，對社會、家庭、個人都至為重要。

現今銀髮族因為營養充足，醫療進步，很多學者認為，個人年齡減15歲才是真實年齡，因此社會一般認為不管初老、中老，或老老應該持續工作，有生產力才是享受生活，退休後，也應兼職或做義工，55歲就退休的人似乎被定罪為缺少生產力。

抗老成為近來的顯學。眾多網站及銀髮族專欄都鼓勵銀髮族要動、大量健身，要去旅行、爬山、跳舞，要冒險完成自己年輕時未圓之夢。喜歡安靜，不喜團體活動的人會被人擔憂，會活不長。一生都活在別人期望中的嬰兒潮世代，老了又被加上另一個緊箍咒，帶給銀髮族無形壓力，無形壓力比有形壓力更危險，因為有形壓力容易察覺，會尋求舒緩消除之道，無形壓力不能察覺，愈陷愈深。

破解之道，銀髮族要體會到生命體、非生命體，只要繼續存在，就走向老化。英文有句諺語，「如你不想變老，只能年輕時死去」。王國維也有詩云，「最是人間留不住，朱顏辭鏡花辭樹」。時間就是殘酷的。老人也要了解媒體所報導的老英雄、老英雌都是特例，而非通例，就是因為稀罕，才有新聞價值，一般人很難企及，必須衡量己力，不必拚死拚活。

連健身運動都得量力而為，例如「日行一萬步，醫生遠離我」已成為保健金律，但是膝蓋、脊椎不好的人，走那麼多步很困難，反而有害健康。有人認為日走2萬步、3萬步，更有3倍健康保證，結果導致膝關節積水、半月板撕裂，必須去問診本來想要遠離的醫生，另一位3萬步先生，必須躺在床上休養數月。在在證明過猶不及。

老人也要認老，精神科醫師鄧惠文著作《我想看妳變老的樣子》一書中指出，銀髮族必須誠實估量，「自己現在所擁有的」，「我曾經擁有的但已經失去的」和「我從來沒有而此生也不會擁有」。

知老、認老後，老人才能樂老，才能對未來有美好想像。