5年一度的印尼大選在2月14日舉行，「快速計票」顯示普拉伯沃（Prabowo）以57-60%的得票率，領先23-26%的阿尼斯及16-17%的甘查爾，並自行宣布當選總統。印尼幅員遼闊，正式官方計票結果預計要到3月20日前才宣布，因此由6間主流民調機構做的非正式抽樣計票，大抵能符合實際結果而具有可信度。

2004年印尼改制為總統直接民選，為在小黨林立的政治生態下尊重多數民意、維持憲政體制，若第一輪無候選人單獨過半，將由得票第一、二名於6月進行第二輪投票；預估首輪投票約60%得票率勝出的普拉伯沃，將直接於10月順利就職總統。

第3度參選的普拉伯沃是印尼前總統、獨裁者蘇哈托的女婿，同樣軍方背景出身，且在人權紀錄上曾留有汙點。今年72歲的他，過去一直給人強悍的軍人形象，在2019年選舉中，更是因為高舉伊斯蘭大旗、操弄「認同政治」遭人詬病，不受年輕選民青睞而落選。然而這次選舉，普拉伯沃卻成功突破了年輕選票及中間選民。這也證實了，幾項重要因素深刻影響著印尼的總統大選走向。

■善用社群平台成功轉變形象

擁2.79億人口、為全球第4大國的印尼，本屆選舉約有2.04億登記選民，其中40歲以下選民占52%，換而言之，年輕選票是獲得勝選的關鍵。右派軍系強硬形象的普拉伯沃將自己打造成愛貓、和藹可親的爺爺，再加上副手年僅36歲的吉伯朗（Gibran Raka）受年輕族群青睞，及其父親佐科威總統的有效支持。同時更重要的是普拉伯沃所提出關乎就業、薪資、民生、經濟政策打動年輕人的心。

印尼定下了在建國100周年的2045年成為世界第五大經濟體並成為高所得國家的目標。為了實現這個願景，印尼經濟必須每年增長6-7%，在這個基礎上，如何推動經濟發展是下一任總統的最重要政策考驗。

根據印尼民調機構在9月的調查，31%的受訪者認為「維持生活必需品的價格低廉」是下一任印尼總統最急需解決的問題；面對約18%的失業「創造年青人就業機會和減少失業率」亦為重要議題。而普拉伯沃在2019年即提出要推動平等均富，從創造就業機會、提高民眾購買力、及促進工業化而創造「勝利的、偉大的印尼」。

■現任總統佐科威的力挺發揮功效

現任總統佐科威是普拉伯沃長久的政敵，但自從2019年佐科威開啟第2屆任期、邀攬普拉伯沃入閣擔任國防部長後，兩人關係發生微妙改變。佐科威在印尼國內擁有高人氣，但他卻多次表示要「維持中立」，在這次選舉中，也鮮少公開支持同政黨的總統候選人甘查爾。與此同時，佐科威的長子吉伯朗卻「深入敵營」，擔任普拉伯沃的副手，競選副總統一職。

佐科威沒有明說卻昭然若揭的「表態」不只體現在這件事上。但凡普拉伯沃提出的政見，包含為軍公教加薪、向低收入戶家庭提供金援等，佐科威都持續執行，為普拉伯沃「提前兌現」。自選前外界即認為，普拉伯沃與吉伯朗組合的當選，代表佐科威十年執政成功建立未來新的政治王朝。

■為何我們需關注印尼選舉？

東南亞國家的政治情勢，一向不受到國內主流媒體重視。但印尼為台灣第一大看護移工來源國，多達27萬占總體移工的36.2%，是台灣產業與社福（家庭安定）重要的勞動力；印尼大專留學生近2萬人、占在台境外學生19.3%，僅次於越南22.9%。鑑於在台人口眾多，印尼選舉委員會也在台灣設立海外通訊投票所。

外交方面，保持中立不結盟的印尼，在佐科威執政下與中國經濟往來密切，最大的貿易夥伴中國在印尼開啟多項一帶一路的基礎建設，並投資鎳礦加工業。然而作為東協創始成員，必須在南海議題表達立場，因此印尼也多次參加美國主導的聯合軍演，扮演印太區域秩序的維護者，3位總統候選人也都在辯論會上表示積極參與南海事務的態度，並強調將強化印尼防衛能力。外界預期佐科威的繼任者普拉伯沃並不會改變親中方向，但在國家安全、環境保護等不同領域上則會務實地調整策略；致力於邀請外國投資的印尼，可望擴大投資國的範圍，特別是新首都努山塔拉的開發議題。

在未來美中競爭的地緣政治下，印尼必須也必然會扮演印太區域的要角。與印尼經貿互動頻繁的台灣，一面藉選舉增進對印尼國情的認識，一面也期待加深雙方的經濟、文化、教育、觀光等等交流與合作。

（作者為前海基會董事長、福華電子董事長）