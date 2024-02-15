1991年，共和黨已在白宮連續執政了11年，老布希總統挾著第一次伊拉克戰爭壓倒性勝利的光環，看來很有希望輕鬆連任。這一年歐巴馬三十歲，即將完成哈佛法學院最後一年的學業。他和法學院同學羅伯特費雪深思苦慮民主黨在近幾次總統大選舉遇到的問題與困境，腦力激盪出一本長達250頁，探討民主黨在未來總統選舉如何致勝的策略小冊子，標題為翻轉政治學（Transformative Politics）。

在這本冊子裡，歐巴馬首先指出共和黨如何以人數較少但意識型態與價值觀念較集中的選民基礎屢屢在總統大選打敗民主黨數目較多但價值利益分布較發散、橫向聯結也較不緊密的基本盤選民。對於這樣選民結構性的弱點，民主黨大多用治標型的手段，如包容的競選口號、利益交換式的夥伴關係或技術型結盟等，在大選期間試圖彌補，但效果普遍不彰。

因此，歐巴馬認爲，要徹底解決這個問題，民主黨必須事先精準分析個別選民次群體的利益與訴求，然後從中擇出幾個選民次群體籌組出一個可以統一號召的選民聯盟（electoral coalition）。如此形成之選民聯盟其政策主軸一定要明確清晰，而含括的選民總數必須足以贏得大選。

藉用這樣的方法論，歐巴馬提出一個可以整合為少數弱勢族裔爭取平權的進步派和為白人藍領階級爭取工作權的工會派的選民聯盟，其主要政策訴求是分配給所有經濟弱勢的族群（白人、非白人及弱勢）在整體社會發展起來後他們公平應得的經濟利益。17年後，歐巴馬就循著這份藍圖選上了美國第一位非裔總統。

國民黨的兩岸政策，因為在和統談判議題缺乏說服力性強的論述及正面迎戰的積極性，逐漸失去了台灣社會尤其是年輕選民的認同與支持，以致基本盤日益萎縮，在近三次總統大選中，都明顯小於民進黨的基本盤。如此顯著的基本盤選民流失意味著國民黨不能只想靠傳統議題鞏固既有選民群體，而是應主動尋求那些他們的聲音尚未被充分聽到或代表的選民群體，統整其訴求列入政黨政見綱領，以便將他們籌組成能有效擴張總統大選支持度的選民聯盟。

2024年的大選結果對國民黨2028年總統大選的選民聯盟規劃最大的啟發是什麼？國民黨不但如預期中不獲年輕選民青睞，在以前尚能一搏的婦女選票區塊也大幅落後、一敗塗地，可能才是侯趙組合在六都（包括北市與新北市）全面潰敗最致命的原因。考量盧秀燕可能是國民黨2028年最有可能的總統候選人，組織一個能全面涵蓋各種婦女團體所關注的議題及其偏好之解決方案的選民聯盟，搭配媽媽市長的人設，在全民普遍厭倦政治口水、意識抗爭的氛圍下，應該極具大選競爭力。然而，要落實這樣的選民聯盟，必須搭配一套完整具體的­政見綱領作為支撐，他們應包括：

1.承認九二共識，以柔性交流談判為主軸的兩岸策略同時維持台海和平與台灣現有的民主生活方式。

2.大幅提高志願役待遇來強化精兵政策和境外決戰式的嚇阻軍力，以取代義務役為主、玉石俱焚式的全民巷戰模式。

3.提供全方位獎勵生育措施，包括生育補助、留職留薪育嬰假、免費托嬰托兒服務至國小畢業，讓年輕婦女生養下一代沒有後顧之憂。

4.正視職場上男女同工不同酬的歧視現象，以立法修法的手段徹底剷除相關劣習。

5.運用以核養綠與全面產業電氣化的手段減碳減煤、淨化空氣，全面改善台灣的居住環境品質。

6.審慎但堅持執行既有死刑政策，以實現社會正義與彰顯捍衛受害人權益的良善價值。

7.全面提高醫護照護人員的待遇，以有效提升醫院醫療與長照服務的品質，間接減輕家人照護者的負擔。

一旦這個選民聯盟的組成及其號召政策的內涵確定，國民黨就應於未來四年中，勤勤懇懇、踏踏實實、一步一腳印地與各目標團體社群切實溝通、互動、討論，進而基於回饋建議，虛心反覆檢討修正。這個溝通過程尤其需要深入校園廣泛接觸各大學師生，將此選民聯盟背後的政策精神讓年輕選民充分了解，以跨出爭取他們選票支持的第一步。

（作者為清大資工系合聘教授）

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