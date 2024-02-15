陸股頻頻下挫，人行2月5日降準釋出1兆人民幣，盤中竟超過千檔跌停，7日證監會主席換人，展現整頓股市決心，8日兔年封關日終於大漲。不過，兔年全年上證綜指下跌12.22%，深成指下跌26.38%，不禁令人擔心，大陸經濟是否比預期更糟，或是有不為人知的大利空。

人才紅利扎穩經濟底氣

對比全球主要股市走高，陸股相對疲軟走勢顯得詭異。2023年大陸經濟成長率5.2%，遠優於預期目標5%，相較全球前二十大經濟體，僅次於印度7%，排名居次。各界預估大陸經濟成長今年可能不若去年，但仍在4.5%以上，基期墊高之下還能有這樣的表現，其實一點都不差。

就歷史經驗，陸股走勢與經濟成長率的關聯性並不高。自2000年迄今，上證指數與大陸經濟成長率相關係數-0.39。這代表大陸股市表現好壞，並不反映在經濟表現上，甚至還存在負向關係，2001到2005年最明顯，這5年間，大陸經濟成長率從8.3%一路走高至11.4%，上證指數卻從2001年6月高點2214持續下探至2005年7月的1042，跌幅高達53%，由此可見一斑。

多年來大陸經濟增長力道一放緩，「經濟崩潰論」就喧囂一時。這個最早出自2001年章家敦《中國即將崩潰》一書的論點，每隔一段時間就會被提起，始終未曾消失。只是20多年過去，大陸經濟不但沒有崩潰，反而在逆風下持續成長。究其因，在於唱衰言論壓根沒搞清楚大陸經濟的本質，也刻意忽視北京調整結構所帶來的機遇與市場轉變。

以人口紅利問題為例，中國人口老化與出生率下滑，造成潛在勞動供給數量減少是不爭的事實。不過，在這個過程中，勞動素質將隨著教育普及跟著提升。根據大陸第七次人口普查報告，2020年每10萬人中擁有大專學歷以上人口已來到1萬5467人，不僅比重首度突破1成，也足足較2010年第六次人口普查的8930人，成長73%。同樣地，15歲以上人口平均受教育年限，亦由9.08年提高至9.91年。

這說明，即便勞動人口下滑，但整體勞動力不會減弱，反倒日趨成長。對正迎向技術創新、產業升級的大陸來說，勞動素質提升遠比增加勞動數量來的重要，也更具有意義。因為這不僅可大幅拉高勞動生產力與效率，也代表勞動者掌握新技術能力更強，產業升級轉型速度也會更快。大陸總理李強在去年兩會期間曾提到，大陸「人口紅利」沒有消失，「人才紅利」正在形成，正是這個道理。

兩岸經貿不可輕言脫鉤

當然，除人才紅利外，大陸近年來積極在技術創新方面的投入，也是未來拉動經濟產出的重要元素。2023年包括電動車、鋰電池及太陽能電池等「新三樣」產品出口，首次突破兆元人民幣大關，且在整體出口低迷不振下還能大幅成長近3成，就是最好的例子。

值得注意的是，現階段大陸在國際上最有競爭力的「新三樣」，基本上發展的主力都是民營企業。2023上半年，民營企業對「新三樣」產品出口貢獻率66.8%，遠高於整體的52.7%，外界多以「國進民退」為理由來看衰中國，但實際上，「民」仍然是大陸經濟成長的重要動力。

從國際比較來看，大陸科研經費投入不遑多讓。根據2023年底歐盟委員會針對全球2500家主要企業所做的調查報告，其投入研發費用共1.25兆歐元，其中大陸占17.8%，首度超過歐洲的17.5%，僅次於美國的42.1%。大陸這個數字，10年前只有4.3%。可看出大陸在科技創新追趕上的積極態度與努力，未來這些元素也都將成為經濟增長的養分。

大陸經濟進入轉型期，加上美國對中發起貿易、科技戰，因而出現投資與消費信心問題。但就經濟產出三大元素：勞動、資本與技術而言，大陸經濟基本面仍然健康，台灣不可輕言脫鉤。兩岸經濟連結緊密，脫鉤對兩岸都不利，對台灣更會是致命性問題，民進黨要為市井庶民的生活多想一點。