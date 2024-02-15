這是兩條人命的悲劇。而失去生命的大陸同胞，是我們的同胞。事件細節還沒有完全公布。但海巡署再怎麼說是合法執法，也無須這樣理直氣壯，毫無歉意。海巡署追捕，是在認為對方是越界捕魚的前提下追捕。畢竟漁船越界，並非死罪。更何況兩岸關係不是兩國關係，否則大陸也不會對台灣這樣忍讓。

台灣漁船面對異國異族，比如日本跟菲律賓的船艦驅趕或是抓捕，又是怎樣無奈？甚至在釣魚台海域捕魚，面對日本船艦的強力打壓，驅趕、扣人扣船，又是怎樣哀哀無告？如果不能對這次大陸漁民同胞落海事件將心比心，只會讓人更憤怒。

目前已知的是，媒體報導指出，金門海巡隊巡防艇部署勤務重點，防堵金門復國墩海域不明大陸籍快艇越界作業。所以，海巡在春節重點工作，就是完全鎖定，針對「大陸籍快艇越界作業」。其中牽涉經濟價值高的黃魚跟白鯧。換句話說，兩岸跟福建漁民的經濟利益衝突而已。

再說一次，並不是查緝走私或追捕江洋大盜。

又根據媒體報導，「海巡隊cp1051艇在初五下午1點45分，在金門北碇東1.2浬海域（禁止水域線內0.5浬）執行巡邏勤務時，發現1艘中國籍快艇越界捕魚，立即執行驅離作業。但因該快艇蛇行拒檢，雙方於追緝過程中4名大陸船人員不慎落海。」

漁民一落海，海巡署就立刻開始救人。那到底兩位罹難漁民，死亡原因是什麼？

在金門北碇東1.2浬海域（禁止水域線內0.5浬），發現大陸快艇，所以海巡署立刻有動作。1海浬等於1.852公里，所以1.2海浬就是2.2公里。但是大小金門跟相關島礁，根本就是直扼廈門口。北碇距離大陸，不到10公里，可能跟大陸一些島礁，距離更近，大陸快艇可以說一出海就會被金門認為「越界」了。

是「越界「還是「越界捕魚」？越的界，又是怎麼來的？海巡署到比是驅離，還是追捕？新聞寫驅趕，但細節又顯示，顯然是在追捕。

追捕就是要登船查驗，可能要扣人扣裝備或罰款。是不是，這才是導致翻覆的原因？但是，從事後金門漁民反應來看，海巡署顯然是在「強勢執法」。

兩條人命，總該有哀傷與歉意。對生還的兩位大陸漁民，海巡署如果連他們的四川口音都聽不懂，又如何可以好好處理？除了就醫以外，不要忘記人道對待，跟必須給予的法律幫助，以免無法追查真相。

我生氣的是，追捕而造成兩條人命，這樣的悲劇，被操作成是理所當然，一副理直氣壯的樣子。台灣官方這裡，一直不斷強調大陸漁民越界捕魚。這樣面對事件的處理方式，只會遭致更多仇恨。

兩岸敵意不斷堆疊，只會引來更多悲劇。要避免這樣的悲劇繼續，就只能讓兩岸之間，不再有界限。讓兩岸，不再有界限；讓福建跟金門漁民，可以自由地在對方地盤捕魚，不再爭奪排斥。

為不幸喪生的漁民致哀。

終宵不寐，想到初五出海捕魚的艱辛。這場悲劇，也象徵兩岸關係，讓人遺憾。

（作者為作家）

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