新年假期都還沒過完，兩岸就鬧出人命， 14日)午1點多，海巡署第九海巡隊，cp1051艇在金門北碇東方0.5浬海域，執行巡邏勤務，發現一艘陸籍快艇，越界灑網捕魚，當下海巡隊員，立即執行驅離作業。詎料，陸籍快艇，不僅拒檢還蛇行逃離，追緝過程中，陸籍快艇不慎翻覆，並有4名船員落海，救上岸後，其中2人送醫急救仍不治身亡。

發生如此憾事，對岸不滿，除網路鄉民群情憤慨，主張此事不然善了，要台灣給交代，國台辦發言人朱鳳蓮亦表示，多年來，我們秉持「兩岸一家親」理念，為保障兩岸漁民正常作業做了大量工作，特別是在沿海多地設立台灣漁民接待設施，為台灣漁船和漁民提供避風、補給、搶險、救助等相關幫助；反觀台灣方面，一段時間以來，民進黨當局以各種藉口強力查扣大陸漁船，以粗暴和危險的方式對待大陸漁民，這是導致這起惡性事件發生的主要原因。

其實，一直以來兩岸對越界的定義有爭議，大陸認為金門地處泉州圍頭灣與廈門灣內，與大陸最近處僅2.3公里，不要說200海浬的專屬經濟海域，甚至都在12海浬的領海範圍內，哪有什麼越界問題！民進黨政府則因為大陸對台灣海空領域步步進逼、侵門踏戶，不勝其擾，諸如穿越海峽中線、進出防空識別區、啟用M503：W122、W123航線等等，秉持「料敵從寬、禦敵從嚴」原則，才會對撈過界的大陸漁船嚴格執法、窮追不捨，畢竟面對解放軍戰艦、航母時就只能遠遠盯著。

台灣海域頻繁發生的越界捕魚事件越演越烈，去年底，海巡署即以越界為由查獲1艘大陸漁船，將漁貨全部拋入海中，還將船上13人全部帶回，今年初又因此造成大陸漁船翻覆、2人死亡，歸根結底也是因為這8年來兩岸關係劍拔弩張，缺乏善意，才會戕害漁民生計、鬧出人命。

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※