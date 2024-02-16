沒有意外的，2月14日的印尼總統大選，是由「老少配+家族政治+世代交替」的組合當選。此次選舉過程當中，各種的政治爭議備受矚目，其中「家族傳承」、「親美反華」、「外交關係」層面，值得進行探討。

在「家族傳承」方面，已宣布勝選的72歲總統參選人暨國防部長普拉伯沃（Prabowo Subianto），是前政治強人蘇哈托的前女婿、副總統當選人則是現任總統佐科威的36歲兒子吉伯朗（Gibran Rakabuming Raka），「強強配」會不會在未來引發更大的爭議，有待時間檢驗。首先，是不是家族政治，就代表不是民主政體？如果是，泰國的塔克辛家族，柬埔寨的韓森去年交棒給兒子，菲律賓的馬可仕家族和杜特蒂家族，以及新加坡從李光耀、吳作棟、李顯龍、今年再交棒黃循財，就都不能算是民主政體。其次，「家族政治+世代交替」，是否能夠讓政治評價變得比較好？如果是，「家族政治」和「強人政治」做為東南亞國家的傳統，則佐科威之子的「隔代交班」，就比較像是新加坡的模式。最後，「有民主，一定有選舉」，但「有選舉，就有民主嗎？」有鑒於強人政治的興起，從俄羅斯、土耳其、甚至是美國在川普的四年執政期間，都是值得思考的案例。

在「親美反華」方面，印尼新正副總統家族對於美國和中國大陸的外交立場，也值得密切觀察。東南亞國家向來對於美中的大國博弈「不選邊站」，但菲律賓在小馬可仕擔任總統後，因南海爭議而與中國大陸關係交惡。佐科威去年曾親赴馬尼拉會見小馬可仕，就印菲兩國合作交流、以及中國大陸提出的「南海行為準則」交換意見。越南、汶萊、馬來西亞以及印尼，在南海問題上，因為美國的積極介入，還有一絲懸念。重要的是，從1967年到1998年，政治強人蘇哈托長期威權統治的年代，印尼發生過激烈的排華反共抗爭，肇因於當地華人發展民族經濟、以及當年擔憂共產中國的可能威脅。在這樣的政經歷史背景下，今年2月初，爆發雅萬高鐵施工期間，中方拖欠印尼工人的工程材料款項之事件，雖然沒有影響到選情，卻可以看出「基礎建設靠中國」，可能還是印尼經濟發展大政方針的爭議之一。

在「外交關係」方面，土地面積更大、人口比印尼少2.5億，GDP卻更高的澳洲，是印尼難以在南太平洋成為真正大國的原因之一，新總統能否帶來革新求變的新氣象，有待時間的檢驗。東南亞國協的對外關係，最高的準則是「東協一體化」，以及在美中之間，不要選邊站。而對於區域的潛在衝突，尋求符合利益的最大共識，在對應緬甸軍政府的人權問題如此，在南海議題上，也是如此。印尼做為東協人口、土地面積、國內生產毛額最大的國家，向南直接面對的是同樣礦產豐富的農業大國澳洲，也使得其有別於其他的東南亞國家。也因此，如果澳洲政府沒有改變美國核動力潛艦的採購政策，則面對東邊的巴紐和南太平洋國家，印尼要重新思考的是，如何維持、甚至持續強化在地緣政治上的影響力。

對於新總統而言，維持政治穩定、促進社會和諧、推動產業升級，在今年賡續完成遷都的世紀工程，誠屬內政上的當務之急。展望未來的外交，在致力於2025東南亞經濟共同體的發展願景之餘，普拉伯沃就任後待決的重大議題包括：其一，做為全球最大的伊斯蘭教國家，對於以哈戰事的政治立場，攸關維繫阿拉伯友邦的關係，沒有模糊的空間。其二，去年佐科威雖然出席南非的金磚高峰會，印尼卻出乎意外地沒有成為東南亞第一個金磚國家，今年在俄羅斯主辦的金磚高峰會上，要不要爭取成為金磚成員國，還有決策的時間。其三，「用政績說話」，是對「家族政治」質疑的最好回應。雖然GDP是唯一超過1兆美元的東南亞國家，由於國民平均所得低，仰賴能源、礦產、農業的產業策略「回不去了」。基於東南亞國家和RCEP「現在進行式」的經貿互惠基礎，就伊斯蘭國家、金磚國家、以及全球南方國家的經濟發展現況觀之，市場的開拓相對容易，產業的互補則很困難。家族政治雖然不一定是自由民主政體的毒藥，提高國民所得、改善人民生活，才是自由民主政體能夠長治久案的解方。