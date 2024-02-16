大選結果業已出爐，而新年假期也已結束，行政部門和官員們真該好好面對國際政經局勢和兩岸困境並及早佈局因應，就別再等新政府520上任了吧！畢竟，時不我予！地球絕不會等待520而靜止不動！

台灣如今面臨的挑戰肯定高於去年 ，當然不容許官員有「看守」、得過且過的心態！政府政策總該及早確定，以便民間及時準備配合。

換言之，整體經濟趨勢不容樂觀，加上兩岸互動看似山雨欲來，我們的官員或至少告知人民，台美貿易倡議將如何走下去？台灣如何加入區域經濟組織以避免喪失國際競爭力？六缺問題如何改善？又將如何減稅以避免國人因碳稅課徵所受之衝擊？ECFA被消失的因應或補救措施究竟如何？

新年新氣象，民眾對於金龍年開年的小小期待，不過是拜託政府官員們別再繼續玩數字遊戲了！也懇請官員們別再遮掩真相，就務實面對並解決年輕世代低薪、房價飆漲或居住不正義，以及物價騰飛、痛苦指數屢創新高、實質薪資成長倒退等民生問題！

更要拜託民進黨政府，面對問題，解決問題，務實以對，廣開言路，傾聽民間與產業建言。該上工啦！（作者為律師）

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