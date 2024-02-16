柯文哲過年期間反省自己有做錯什麼嗎？他沒給答案，我就幫忙回答一下。

藍白合民調讓六趴的事情是關鍵，讓柯文哲以為自己被坑了，其實侯柯與柯侯分開民調，差距的變異等於各自的變異加起來，再減掉共變的變異，而共變的變異最小可能是零，因此侯柯與柯侯差距的變異，也就是一般說的民調誤差，就會是三趴加三趴減掉零趴，也就是六趴。

還沒弄懂？那就聽我的吧！

結果，竟然去聽身旁念法律的，殊不知法律系是社會科學裡唯一不用修統計學的科系，如果沒有自修，他們不可能看懂上述統計推論。

柯文哲至少修過醫學統計學，雖然只有兩學分，總比沒修過好，但他卻被完全不懂統計學的人牽著鼻子走，以為自己被國民黨騙了，於是撕毀了藍白合協議，走上了「義無反顧輸一次」的路。

即使被騙，如果你可以看懂民調便知，侯柯配至少有副總統可當，而獨立參選，就什麼都沒有了，結果柯文哲竟然以為自己民調排第二，拚一下就可能當選。

問題就出在，柯文哲看不懂自己的黨內民調啊！然後旁邊的人又在那邊亂扯說，喔，別家手機民調也說柯文哲排第二！

你看，直到開票當晚，我說柯文哲得票率就是兩成五，還是有人不信，問題就出在，他們還停留在憑直覺做政治與選舉的時代，根本不科學也不理性。

用手指抓一下就知道，柯文哲只有年輕人支持，而年輕人有一半支持他，於是一半的一半就等於兩成五。

這就順帶進到了「如果大學畢業才能投票，我就當選了」這樣的論斷。錯在哪裡？

不是什麼傲慢與歧視啦！錯在沒有弄清楚研究方法。

事實上如果改成「頭髮全黑的才能投票」，柯文哲也會當選！因此，柯文哲以為年輕人投他是因為大學學歷，其實那只是一個共變因子，年輕人投他的原因是頭髮比較黑啦！

可不可笑？不相信的話，你可以看看中老年的大學畢業學歷是投誰？就不是投柯文哲嘛！

甚至可以這麼說：年輕人投柯文哲，只是因為少不更事，不是書念得比較多！

因此，當他們長大，來到中壯年，同樣是大學畢業，就改投別人了。

在這邊做一個小結：柯文哲做錯的地方就是毀棄了藍白協議，否則現在就是副總統了；他以為年輕人支持他就是未來的希望，其實年輕人長大以後就改投別人了。

所以說，接下來柯文哲如何做對？

三個字：藍白合。

年輕人如果反感，就要說服他們，當然首先要說服幕僚與身邊的要員。

2028，就是2004的翻版，就好像2024是2000的翻版一樣，只是，宋楚瑜在三腳督敗選後，馬上知道必須國親合，但直到現在柯文哲還沒意識到，三腳督之下，不管是選市長、區域立委或總統，民眾黨都不可能當選。

現在，民眾黨只剩八席不分區立委，頂多還有新竹市長，比起先前柯文哲有台北市長舞台可以揮灑，差太多了，於是柯文哲聲量在選後馬上下跌了。

柯文哲必須重整領導風格，不要再想什麼把民眾黨經營成第三大政黨，而是必須意識到，民眾黨就是一人黨，也就是柯黨，唯一功能就是幫助柯文哲選總統。

現在到2028，唯一要做的事，就是促成藍白合印在同一張總統選票上，其他都是為了營造這樣的局面所做的準備工作。

須知，如果賴清德第一任總統做得不差，那麼2028即使是柯盧配或盧柯配，也不會贏啦，就好像2004一樣。

（作者為醫師）

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