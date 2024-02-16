2月14日大陸一艘「三無」快艇進入金門海域捕撈，在躲避我海巡查緝時翻覆，造成4人落水、2人遇難憾事。消息傳出，大陸許久未見的「反台」民粹瞬間重燃，大陸國台辦以「強烈譴責」和「惡性事件」定性，民進黨政府理直氣壯，完全沒有察覺背後可能的危機。

未察覺背後潛藏危機

就理性面而言，事件真相仍不明朗，大陸快艇有無觸法、我方執法是否適當、救援落水陸民有無疏失，都需要由檢調單位釐清。但兩岸關係瀕臨衝突當下，尤其兩岸民粹力量崛起，相互仇視，這起意外將對兩岸關係造成非常不確定的影響，兩岸政府與相關團體、組織都需要用最謹慎、務實的態度理解、因應，若處理不當，很可能激發兩岸新一輪對抗。

其一，此次金門海難雖是一場突發意外，但偶然中有其必然。這是海巡署對越界大陸漁船採取高強度查緝措施下，注定遲早發生的事件。根據海巡署統計，2017年至2023年11月，取締大陸抽砂船19艘次、沒收16艘次，查處非法越界大陸漁船9171艘，扣留392艘、沒入83艘。我方長期大動作查扣大陸船隻，如今鬧出人命，大陸以強硬動作回應，乃師出有名。

其二，金門海難爆發後，台灣社會無感，但大陸網民洶湧澎湃。有網路文章重提清廷強硬處理英國商船致2名中國船員死亡的典故，借古喻今意味濃厚。還有網民要求大陸中斷向金門供水、派出海警在台海爭議區域護漁，甚至出現擊沉台灣海巡船等激烈建議。台灣再次成為大陸網民情緒宣洩口，民意壓力下，陸方姿態只會更加強硬，也預示賴清德上任後，兩岸情勢只會更凶險。

但反過來看50年兩岸關係，從對抗、隔絕走向溝通、交流，正是從處理兩岸海上悲劇與漁業糾紛為始。1990年代我軍警嚴厲打擊大陸偷渡、走私，強硬處理兩岸漁民糾紛，1990年兩度爆發「閩平漁號」事件，91年又發生「閩獅漁號」事件，前者造成大陸46名偷渡客死亡，後者海巡隊扣押2名大陸漁民引發糾紛。事件初始兩岸各執一詞，情勢緊張，最終解方由雙方紅十字會處理，不但完成善後，雙方並簽署《金門協議》，同意以務實、人道方式擱置分歧、解決爭端，也為後來兩岸兩會協商機制奠定了基礎。

以金門-福建模式處理

北京與民進黨政府的關係，遠比1990年代更棘手。首先，兩岸官方早已建立溝通協商機制，卻因民進黨不接受兩岸當年達成的共識而偏廢，時隔8年兩岸互不相讓。其次，金門海難事件的本質是政治分歧，大陸不接受台灣劃出的「界線」，認為是「漁民傳統捕魚區」，也不接受我海巡的處理方式。解決「界線」問題需要協商，但涉及疆域、邊界等政治深水區，連馬政府任內都難以排入議程，遑論民進黨政府。

1990年代兩岸仍有密使穿梭，當時的台灣認同一中，願謀求國家統一，國共兩黨系出同門，都是民族主義政黨，才會同意擱置分歧，坐下來談。如今國內外情勢丕變，民共兩黨屬性截然不同，既無歷史連結更無情感相繫，網路時代雙方都需要回應內部民粹壓力，兩岸互動維繫不易。從疫情期間兩岸糾紛無不「小事化大」，就可以看出兩岸關係走向撕裂，金門海難又讓人看到相似的苗頭。

當下應思考如何降低事態，防止蝴蝶效應。無論如何，死亡的是大陸漁民，台灣須承擔主要責任：第一，人道為先，釐清責任的同時，應對遇難陸民家屬致哀，並承諾合理賠償。第二，調查過程務必公開透明，應以適當方式邀請陸方專家共同調查。第三，陸委會應授權金門縣政府，以行之有年的金門-福建溝通模式，與對岸窗口協商處理。

金門海難如一盆冷水，澆滅了外界對選後兩岸關係改善的期望。但是，危機可能是轉機，過去8年兩岸錯過太多轉機，若不想騎虎難下、兵戎相見，還是要盡最大的善意與智慧，回到溝通協商正軌。