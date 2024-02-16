美國總統拜登趁觀賞美式足球聯盟年度冠軍賽，開通TikTok（抖音海外版）帳號，發表政治性諷刺貼文，還發布快問快答，引起軒然大波。拜登政府2023年明令禁止公務機關使用TikTok，他自己卻違反規定。共和黨參議員霍利嗆拜登「根本不關心美國安全或中國的間諜活動」，同黨籍的聯邦參議院情報委員會主席華納更直言，「很擔憂國家安全出現隱患。」

民進黨在同溫層取暖

根據TikTok最新資料，美國用戶達1.7億人，換言之，超過一半美國人使用TikTok，而且還在增加中。根據Morning Consul調查顯示，53%美國成年人贊成禁用TikTok等來自中國的APP，但18至25歲的美國人只有不到3成認同這項禁令。或許正是年輕人的喜愛，讓拜登不得不甘冒遭到批判的風險，成為TikTok一族。

2024大選表現並不理想的民進黨，也認為關鍵是「抖音洗腦」，讓民進黨失去年輕選票。民進黨政府早在2019年即以「危害國家資通安全」為由，公布實施《各機關對危害國家資通安全產品限制使用原則》，限制公部門資通設備及所屬場域使用抖音或TikTok，這次大選過後，多位民進黨政治人物要求全面禁用。

但民進黨體認到年輕族群喜愛短影音的事實，因此另起爐灶，紛紛開通由Instagram團隊新開發的Threads短影音平台帳號，希望在這裡和年輕人互動。新當選總統的賴清德率先開通，落選綠營立委鄭運鵬更透過Threads猛曬兒子的照片和訊息，試圖吸粉。

俗稱「脆」或是「串串」的Threads，是由Instagram（IG）延伸而出，上線5天就吸引超過1億名用戶下載，但很快就流失逾8成，目前每日活躍用戶數約1300萬戶，遠遠不及抖音（含Tiktok）的10億人，Tiktok用戶平均每日使用時間47分鐘，Threads用戶不到10分鐘。民進黨想透過短影音接觸年輕族群，捨抖音就串串，不但效果有限，反而會造成同溫層現象，對民進黨的長期發展並不利。

PTT上已有人點評，Threads突然冒出一堆「台灣價值政治文」，明明沒有多少點讚或留言，卻還是推播給用戶，串串「是不是已經成了綠營大本營？」民進黨在Threads上用力過猛，很容易形成串串同溫層，反而會出現排擠作用，一般年輕人就更不想去。相形之下，民進黨極力避免使用的抖音，用戶基本盤太大，不但內容更豐富、多元，也不會出現同溫層問題。

州政府起訴屢屢碰壁

2023年美國蒙大拿州簽署禁用TikTok法案，是美國地方政府對TikTok開的第一槍，然而，美國聯邦法官以初步禁制令凍結了這項法案，法官認為禁用TikTok侵犯用戶的言論自由，違反美國憲法第一修正案，也可能切斷用戶的收入來源，原訂今年1月1日生效的禁令至今未能執行。

印第安那州以「收集用戶敏感個資」和「讓年輕用戶接觸不當內容」為理由，起訴TikTok平台，但遭法官駁回，理由是「缺乏管轄法令依據」；愛荷華州檢方上個月起訴TikTok，指控該平台以宣傳手段誤導家長，讓家長們誤以為孩童難以接觸平台上的不當內容。事實上。TikTok內容不似經營階層所承諾的那麼安全。

出於對TikTok的敵意，美國不斷使用各種法律手段試圖限制甚至禁用這個平台，然而，美國的社群媒體違法事例更具體，歐盟去年因Meta（臉書）將用戶資料傳輸至美國，侵犯用戶隱私，因此重罰12億歐元，創下歐盟罰款的最高紀錄。兩相比較之下，美國對TikTok的指控實在是非常蒼白無力。

從州政府的起訴屢屢碰壁到連拜登都在使用TikTok，可以了解，美國最多也只能做到政府不使用TikTok，但政治人物的個人帳戶是禁不了的，遑論不准民間使用，那根本就是不切實際。建議賴清德，如果想跟更多年輕人一起「在路上」，不妨學學拜登，開個個人的抖音帳戶吧！