政府開放團客赴陸旅遊政策大轉彎，引發旅遊業不滿，陸委會主委邱太三及交通部長王國材都喊「球在對岸手上」，可笑的是，這分明是供需錯置，明明是台灣需要大陸的多，怎會自抬身價要對方屈就？

去年8月24日蔡政府確實踏出第一步，陸委會大陣仗和交通部、經濟部宣布，恢復兩岸觀光旅遊及放寬陸客來台商務交流，但釋出善意的同時卻綁定但書，例如生效時機是對岸開放陸客來台。令人好奇的是，從去年8月至今半年過去，國台辦說得明白，為何我方有關部門聽不懂？如非是聽不懂，那這齣戲是演給誰看的？

回顧去年8月，當時國台辦第一時間的回應是，我方的「規畫」創下兩岸交流史上三個不光彩的紀錄：對台灣民眾赴陸遊限控前所未見、對旅遊業管制前所未有、對邀陸人赴台商務交流限制前所未有；國台辦直諷，我方對大陸人赴台停留限制精確到以1天計，根本是「名放實擋」，荒謬絕倫。

因此交通部去年的規畫就變了調，陸委會的宣布也如打水漂，兩岸船過水無痕。只不過去年年末交通部承諾旅遊業者今年3月開放組團赴陸，王國材還一副「有事包在我身上」的姿態，甚至稱陸委會要求2000人的限制不是問題，沒想到最終還是被打了臉。

由整起事件來看，蔡政府不像笨到讀不懂國台辦的話，而是根本故意製造假象，選前讓外界覺得執政黨關注兩岸交流，藉此拉攏中間選票。但事實是，民進黨政府早料到北京不會回應，但這對美國也有了交代，「我們做了，但北京不理。」所以團客赴陸旅遊髮夾彎，其實就是執政黨故意演出的一場滑稽戲碼。