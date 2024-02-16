春節前政府突然通令停收大陸旅遊團，對中國大陸恢復M503航道予以報復。兩岸對撞的態勢愈來愈無可避免，未來不是摸著石頭過河，根本是摸著炸彈過河了。

賴清德是務實的台獨工作者，更是堅定的台獨信仰者，他任內的兩岸關係絕對比蔡英文更糟，因為大陸必須更用力壓制台獨的可能性，但這會更加強化了兩岸對撞的宿命。

國民黨和民眾黨認定賴清德是少數總統，大陸也認為他不代表主流民意。然而批評者都忽略了一件事：賴清德只拿到4成選票，並不表示有6成選民反對「抗中保台」。相反地，撇開貪腐問題不談，單純論兩岸路線，抗中會比推動兩岸交好得到更多選票。因為中國大陸對台灣的威脅愈來愈嚴峻，軍事、外交、經貿全方位打壓，讓台灣人覺得無路可走，卻也激起了強烈的反彈，覺得這種狀況下還主張與大陸交好的人，根本沒和台灣人民站在一起，這導致國民黨無法靠「九二共識」贏得選舉。

兩岸關係已走向一個看來難以避免的對撞局面，這其中有台灣內部、中國大陸及國際多個層面的背景。主權被羞辱、外交受打壓、軍事頻恫嚇，是台灣幾個世代民眾的集體記憶，因此對大陸有著根深蒂固的排斥與不信任。為什麼「抗中保台」招數雖老卻仍有一定效果？因為恐懼與恨意比友善更能深植人心、更能煽動情緒。

10年前太陽花進占立法院，就是因為年輕世代對中國大陸勢力崛起並滲入台灣既憂且懼，不相信馬政府能強硬捍衛台灣利益。即使馬英九實現了「馬習會」，也沒辦法拉住年輕世代的心，國民黨甚至因為和大陸走得近，永遠甩不掉「中共同路人」的紅帽子。

理智上，能和中國大陸化敵為友，當然對台灣有利，但事實是，兩岸議題對台灣民眾而言，牽動的是感性而非理性，是生死存亡下強烈的恐懼與憎恨，因此投票也往往跟著情緒走。中國的戰狼外交咄咄逼人，小粉紅全球出征，香港民運慘遭打壓，都給台灣民眾極惡劣的觀感。何況這塊土地的人民經過民主化與選舉的淬煉，有自己桀驁的尊嚴，即使知道台灣經濟高度依賴大陸，也不願面對自己必須俯首跪求施捨的處境。

川普掀起美中對抗，拜登上台後繼續圍堵中國，也是因為美國民意對中國的威脅深感忌憚，而且中國確實動搖了美國的獨霸地位，雙方目前正處於磨合出新權力版圖的過程中。美國把台灣「武裝到牙齒」推上抗中前線，但民進黨政府也失去了兩岸政策的主動空間，台獨色彩濃厚的賴清德，將面臨被美國管制、被中國壓制的僵窒局面。

現在76%的民眾自認是台灣人，自認既是台灣人也是中國人的只有11.6%，說明主流民意已經離中國的民族血緣認同愈來愈遠。為了嚇阻賴清德走向台獨，預料大陸會在經貿、外交與軍事進一步施壓，而這又會把台灣民心推得更遠。問題是大陸有很多手段可以使用，台灣卻缺乏有力的武器回擊。停止大陸旅遊團以報復M503，對大陸根本不痛不癢，台灣業者卻血流成河。如果我們的政府只想得出這種傷敵20自損2千的招數，未來兩岸真會是摸著炸彈過河，且顫且走。