春節假期最重磅的科技新聞，就是ChatGPT之父阿特曼，到中東找了7兆美元資金，想要產出OpenAI的自研晶片，並且用黑金建立先進製程晶圓廠，邀請台積電代為營運，目標就是要打破輝達在AI晶片的壟斷地位。「兩兆男」輝達共同創辦人暨執行長黃仁勳，則馬不停蹄地從寧夏夜市飛到杜拜，大年初三在「世界政府峰會」上回擊說，更高效與更低成本的高算力晶片會持續出現，7兆美元這種大規模的投資，真的不那麼必要了。

不畏7兆美元的無差別攻擊，輝達新春開紅盤成為全球第3大市值公司，僅次於微軟與蘋果，是有史以來市值最高的半導體公司，更帶著台積電股價一度飛越700元大關。OpenAI雖然是成長最快的網路新創公司之一，年營收達20億美元，但這只是輝達的零頭而已，難怪很會找錢的阿特曼，要把腦筋動到硬體晶片上頭。

對於中東金主來說，半導體其實不陌生，2009年超微把晶圓製造分割出格羅方德後，第一桶營運資金就是來自阿布達比的主權基金。十多年來，格羅方德虧的比賺得多，晶片製程更已經被台積電遠遠甩在後頭，如今更沒吃到AI大餅。超微執行長蘇姿丰，上任以來唯一的策略，就是不給系出同門的格羅方德一絲情面，決定把CPU晶片都交給台積電代工，加上英特爾自家先進製程明顯落後，終於讓超微不再是永遠的亞軍。

中東石油國家當然不缺錢，缺的是投資題材，還有對的操盤手。軟銀創辦人孫正義成立的願景基金，也從沙烏地阿拉伯主權基金與黑金土豪們，陸續拿了上千億美元，但隨著WeWork共享空間等投資標的發展不如預期，造成願景基金報酬率由紅翻黑，孫正義神話跟著泡沫。

對於台積電來說，產能利用率是一大關鍵指標。如果因為代管阿特曼的晶圓廠，造成自家產能利用率失衡，肯定是得不償失。尤其AI晶片的3奈米以下先進製程，是台積電甩開英特爾與三星的武功秘訣，如用先前台積電會變成「美積電」的論點來分析，有朝一日台積電把全套製程都搬到海外去，也等於把葵花寶典雙手奉上了。

過去十年，在中國半導體大基金的支持下，還有各省掏錢瘋狂建立晶圓廠的輝煌過程中，也都把多座晶圓廠交給中芯代管，但從結果來看，中芯自己在浦東都顧不好自己了，各省的晶圓廠也一一成了錢坑。

目前微軟與Google都已經決定自行設計AI晶片，加上亞馬遜與Meta，大家「由軟跨硬」的自研決定，最終還是會在台積電投片。不過，非IC設計公司中，最強的IC設計團隊還是在蘋果公司，但蘋果執行長庫克對於AI狂潮一直過於冷靜，近期僅輕描淡寫地表示，3奈米製程的M3晶片已經足以處理高階生成式AI的需求。

我撰寫的《誰會被抹平：10輛推土機新科技、70項黑天鵝趨勢、80個正被剷平的職業，正在改寫你我的未來》新書，就對人工智慧與區塊鏈引爆的顛覆式創新，完整分析了美國重軟、台灣重硬的現況。關鍵在於，Web3等新興科技趨勢都是軟體與網路應用的重大突破，之後才帶來了硬體的出貨需求，以及台廠的大把訂單，但以輝達重押自家的CUDA運算架構為例，軟硬融合的生態系統，才是最賺錢的。

隔行如隔山，鴻海當然不可能在土城工廠做出ChatGPT，也不可能做即時通訊APP，在你我手機上跟LINE與微信一較高下。我們開玩笑地說，阿特曼如能順利把7兆美元放進荷包，其實已經可以把輝達與台積電，甚至是電子五哥通通買下，那就不用自己來跨越硬體產業的進入門檻了。

（作者為鍶科技暨幣特財經總編輯）