去年4月著名的《紐約時報》專欄作家佛里曼（Thomas Friedman）在他的專欄中祈禱三件事情不要發生：第一，他希望尼坦雅胡不要當選以色列總理；第二，他希望烏克蘭不要落入俄羅斯手中；第三，他希望2024年川普不會再度入主白宮。佛里曼說如果這三件事情都發生，對全世界來說將會是崩潰性的災難。

佛里曼的惡夢有一個已經出現，而且比他想像的更可怕，另外兩個正在發生。尼坦雅胡不但當上以色列總理，推動許多反民主的法案，更讓以哈戰爭持續至今。烏克蘭去年的反攻沒有任何進展，烏克蘭今年可能會出現實質分裂的停火，換句話說，就是某種承認失敗的結局。最近烏克蘭高層內鬥公開化，陣前換降更是敗象已露。川普雖然官司纏身，但不減威風，黨內初選已是囊中之物。拜登困於經濟問題與邊境危機，民調不見起色。最近老化問題更是困擾他的選情。

2月8日一項關於拜登機密文件的調查，特別檢察官胡爾指出拜登不會因「機密文件門」面臨指控，但形容拜登是一個「記憶力差的老人」。拜登對於他的記憶力經過檢察官「認證」，立刻提出反擊。但是適得其反，在記者會上他把埃及總統塞西說成是墨西哥總統，更引起人們對他的年紀和記憶力能否執行總統這個高壓的職務感到不安。

美國全國廣播公司（NBC）最近公布的民意調查顯示，當被問及拜登是否具備「連任總統所需的精神和身體健康」時，76%的選民表示有重大或中度擔憂，這其中有54%的民主黨人。

雖然川普只比拜登小4歲，他若是在今年打敗拜登，明年就職時也高齡78歲，但是只有不到一半的選民表示對川普有這樣的疑慮。而川普最近也發生把他黨內的競爭對手前聯合國大使海莉說成前眾議院議長裴洛西。所以拜登的問題不是老，而是「顯老」，或是換句話說，不是「年齡」，而是「老態」。這4年來，川普還是那個在群眾場合神龍活虎的的川普，可是拜登的口誤、迷航、跌倒讓民眾印象深刻。

不能怪選民雙標，民主國家選舉本來就是用不同的眼鏡看待現任者與挑戰者。但是這次不同，川普是前任總統，選民願意給他回鍋的機會，這對拜登而言更顯尷尬。在NBC的民調中，當問及誰更有能力、更有效率時，川普反倒領先拜登16%，而2020年時拜登領先9%。

除了年齡問題，拜登還有兩大致命傷，一個是經濟感受，另一個是邊境問題。前項民調拜登落後川普20%，後者更落後30%。拜登的支持率也來到任內新低，只有37%。這不只是他的新低，也是小布希第二任期以來所有總統中最低的。

更不孚眾望的副總統賀錦麗表示，她準備好隨時接替總統工作，這可能才是壓垮拜登的最後一根稻草。根據民調網站538的數據顯示，副總統賀錦麗的民意滿意度從上任以來就沒有超過50%；2021年9月之後，滿意者就沒有高過不滿意者。今年1月滿意度只有36%，比拜登還低。賀錦麗對拜登不但沒有加分的作用，反而是負擔。

賀錦麗從政經驗不足，除了不滿4年的聯邦參議員經驗外，沒有擔任過任何行政職務。拜登曾經授權她處理非法移民的問題，但毫無建樹。德州州長艾伯特還送了兩大車的偷渡客到她在華盛頓特區的住所羞辱她。邊境偷渡問題也成為拜登這次選舉的致命傷。

佛里曼在那篇文章中就指出，由於拜登年紀老邁，2024年的總統選舉，選民會更關注拜登的副手是誰。如果拜登不換掉他的副手賀錦麗，那麼佛里曼的惡夢又有一個確定會成真了。

（作者為退休大學教師）