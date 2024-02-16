賴清德總統還未上任，兩岸就因為海巡署第九海巡隊追緝陸籍快艇，而造成4名船員落海，救上岸後，其中2人送醫急救仍不治。這不僅是兩岸關係之間法的問題，而是政治問題了。究竟，是越界造成的禍事？還是劃界釀出的人命？

這次禍事的肇因，到底是什麼樣的「界」？或是那一條「線」？先談海峽中線，這就是一條國共雙方對峙之下，而在政治上有的「默契中線」，也就是這條海峽中線從不受國際法的認可。民進黨政府曾說：兩岸對抗是一直以來的國共雙方的事，換句話說，海峽中線也是國共雙方的默契，不干民進黨政府的事，在裴洛西訪台之後沒有了海峽中線，自然也就不是民進黨可以管的事了。

這次，民進黨政府似乎逮到機會，想以牙還牙。於是，民進黨政府「自我政治認定」這艘陸籍快艇「越界」撒網捕魚，海巡隊員立即執行驅離作業，以致不幸發生人命。試問：兩岸雙方的「海域中線」在那？或是，民進黨政府與北京政府有過海域上的「默契中線」嗎？

事實上，金門的位置是在台灣海峽中線以西，金門縣原含有大小島嶼15座，其中大嶝、小嶝、角嶼現是大陸所轄，金門與大陸並無定義或兩岸雙方「政治默契」的海域中線。

倘若，都沒有所謂的海域中線，這就不是大陸快艇單方面「破壞兩岸雙方默契」而越界捕魚，而是，根本就是民進黨政府的官員，想藉由這次陸籍快艇的「越界」捕魚，進行「政治表態」給尚未就任的台獨總統賴清德看而「尋隙劃界」，卻不幸鬧出了人命，讓大陸民眾成了台獨總統權力上位的犧牲品。

這實在是相當冷血與殘酷！台獨總統尚未上任，兩岸之間就出了人命，真不知如何想像：當台獨總統賴清德上任後，兩岸之間還會發生什麼樣的禍事或人命？

（作者為新黨輿情中心副主任）

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