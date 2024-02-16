國民黨立院黨團為了台中市政府驗出瘦肉精的爭議，展開召開臨時會的連署提案，希望在立法院20日開議前，17日先邀請行政院長陳建仁做食安專案報告，並要求16日進行朝野協商。但本屆立委要到20日才會由韓國瑜院長敲下議事槌宣布「開議」，在尚未開啟常規會議前，應該無所謂的「臨時會」。此次國民黨立院黨團的唐突「隨便」之舉，顯露出贏得選戰和立法問政之間，能力上經常會存在著差距。

韓國瑜對國民黨團請其為召開臨時會進行朝野協商之事，做出「因時程及作業程序考量，未便召集協商」的裁示，這是以細節性的理由給藍營黨團碰個軟釘子，自己也避開上任之初就被烙上議事不中立印記的可能。儘管國民黨立委曾質疑該決定並非正式公文，但議事幕僚率先將訊息傳達給正為此事舉行記者會的民進黨立委，應是接到韓院長所做的指示。

國民黨作為本屆立院的最大黨，固然需要營造積極監督政府的氣勢或印象，但民進黨政府和立委本並非孱弱與只會幾種套路的「老師傅」，豈可能只靠些微相對多數的「亂拳」就可打死。再說，國民黨立委是否都做好了問政的功課？有無必要急於提前監督「看守政府」？這些都是須謀定而後動的問題。

再者，行政院長向立法院提出施政報告，乃為行政院向立法院負責的憲政義務。換言之，立委聽取行政院長的施政報告，是其代表人民決定政策及監督政府施政的憲政責任。然而，國民黨立院黨團曾揚言若臨時會開不成，就要杯葛陳建仁院長在開議後的施政報告，不會讓看守內閣順利上台報告。此情形若真的發生，其實反而是立委未盡到憲法職責。

如果行政院長沒法順利施政報告或根本上不了台，立委就無從對院長的政策提出質詢，進而表達對政策或施政作為有不同的意見，以讓閣揆提出說明乃至於修正或調整，那行政院當然還是會照著他們的做法去做。

韓國瑜對國民黨團提案召開臨時會「未便」召集協商，看出他在面對同黨立委不按牌理出牌時，是以中立的態度來因應，但卻已讓民進黨見縫插針。而藍營立委若因未能召開臨時會，就杯葛陳建仁的施政報告，其實也只有一時的媒體效果，而且未必會帶來正面形象。

幸好韓國瑜的底氣足，行政院長施政報告時若遇國民黨立委杯葛，應仍能秉持議長中立的立場，還不至於受到藍營支持者的質疑。只不過，若國民黨團未來總是「放火」讓院長來滅，整體的形象與戰力都將受損。

最新進展是立法院長韓國瑜將於19日上午舉行朝野協商，就邀請陳建仁至立院針對食安議題進行專案報告的形式進行討論。按理，陳建仁的看守內閣既然是「看守」，理應無提出施政方針和施政報告的需要。而在野黨立委就施政報告或瘦肉精專案報告質詢院長後，若不滿意，然後呢？這才是在野黨立委該好好沙盤推演的事。

（作者為民主文教基金會董事長）