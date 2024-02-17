美對中科技制裁未因高層對話順暢而放鬆，商務部日前又將一批大陸科技公司納入制裁名單，部長雷蒙多明白表示，絕不允許大陸使用美國雲訓練人工智慧（AI）模型，強調將採取更多措施阻止大陸發展人工智慧。面對美國毫不手軟的管制措施，大陸提出以科技創新為核心的「新質生產力」，規劃以原創性、顛覆性的科技創新突破美國的「小院高牆」。

大陸創新指數大幅上升

根據世界知識產權組織的報告，大陸全球創新指數排名，10年間從第34位上升至第12位。2022年大陸研發經費首次突破3兆元人民幣，比上年增長10.4%，連續7年保持兩位數增長。但美國長期雄踞全球創新指數之冠，2022年美國研發經費投入高達7132億美元，遙遙領先全球各國，中國想縮小與美國的差距，絕非一日之功。

習近平去年9月提出「新質生產力」以來，大陸各部委紛紛端出相關政策牛肉。科技部去年改組，將部分職能併入其他部委，意在專注基礎科研。工信部、教育部、科技部等7部門日前聯合發布《關於推動未來產業創新發展的實施意見》，佈局「未來製造、未來信息、未來材料、未來能源、未來空間和未來健康」六大重點產業，打造標誌性產品，如人形機器人、量子電腦、超高速列車、下一代大飛機、綠色智慧船舶、無人船艇等尖端產品製造。

中央定調後，地方政府紛紛開始「畫重點」，將財政預算集中投入到相關產業，廣東、重慶、北京、浙江、江蘇等地2024年政府工作報告，都圍繞「新質生產力」規劃產業路線圖。上海強調全力落實新一輪積體電路、生物醫藥、人工智慧「上海方案」，培育提升新能源汽車、高端裝備、先進材料、民用航空、空間信息等產業集群；廣東要發展科技金融，加強科技成果與資本市場對接；安徽加快建設量子信息、聚變能源、深空探測三大領域。

可以看出，新質生產力的「新」，關鍵在利用新能源、新材料、先進製造和資通訊等戰略性新興產業，發展經濟新動能。面臨經濟下行壓力的大陸，期待以科技創新轉換經濟增長動能的企圖明顯。

「新三樣」帶動製造創新

美國在半導體和晶片技術、生物醫藥等領域雖然領先大陸，但是大陸在電動車、5G等方面具備優勢。2023年大陸外貿出口「新三樣」：太陽能電池、鋰電池、新能源汽車，首次突破兆元人民幣。相關產業都是大陸在國際上擁有較多專利的領域，技術領先帶動製造創新，一旦找到商業模式，競爭就可以找到突破口，進而形成由大陸領先的新興產業鏈，實現大陸所追求的製造強國。

不過，「新三樣」在整體出口中占比仍不大，且在美歐面臨被調查、制裁的危機，大陸各省之間也有重複建設、惡性競爭的情形。此外，由於新興產業、未來產業具有輕資產、高研發支出、盈利和現金流不穩定的特性，在其發展過程中面臨明顯的信貸約束，在當前大陸財政「過緊日子」的情況下，如何精準實現資金投放需要更準確的研判、更細緻的操作。

更重要的是，所謂創新不僅只是科技創新，還包括應用創新：將科技創新成果應用到其他產業和產業鏈上，譬如將無人機應用到農業。大陸無人機製造全球領先，近年廣泛應用於農林種植、水產養殖等傳統產業，2023年大陸農業無人機單年作業量突破18億畝，覆蓋全國30%耕地面積，大疆農業無人機全球累計銷量突破30萬台。引進無人機，農業也可以成為未來產業。

大陸在「一窮二白」年代，自主開發「兩彈一星」（核彈、飛彈、人造衛星），如今大陸經濟崛起、人才濟濟，已非吳下阿蒙，「新質生產力」政策導向明顯，美國「小院高牆」將促使大陸更快走上科技自主之路。